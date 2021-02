Des cartes avec des QR codes pour optimiser la vaccination

Que ce soit pour les vacances ou le travail, un passeport de vaccination pourrait être mis en place dans les prochains mois pour aller à l’étranger. Pour vérifier l’immunité d’une personne, tout en garantissant la confidentialité de ses données de santé, des experts américains planchent sur une carte incluant un QR code.

Un passeport pour confirmer son identité et un certificat de vaccination pour confirmer son immunité contre la Covid-19 : ces deux Sésames pourraient être indispensables pour être autorisé à entrer dans un pays. Cela éviterait d’être mis en quarantaine et d’être soumis à des tests.

Cette réflexion au sujet d’un certificat Covid-19 a été entamée avant la mise sur le marché des premiers vaccins. Mais un préalable était indispensable avant leur création : être sûr que les vaccins permettaient de bénéficier d’un niveau élevé d’immunité contre la Covid-19 et ses variants.

Les vaccins ayant prouvé leur efficacité, des États européens sont passés du stade de la réflexion à l’instauration dudit certificat. Alors qu’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré qu’elle était favorable à la création d’un certificat de vaccination commun établi par l’UE et pouvant être délivré par les États membres, trois pays délivrent déjà (Islande) ou délivreront bientôt (Danemark et Suède) des certificats.

La cryptographie pour protéger l’accès aux données de santé

Aux États-Unis, Joe Biden n’a pas encore indiqué s’il était favorable à un tel passeport, mais certains signes montrent que la nouvelle administration et des laboratoires de recherches y réfléchissent. Regroupés au sein du Trusted Pandemic Technologies du Media Lab du MIT, des experts travaillent au développement d’une carte de vaccination qui comprendrait des QR codes.

Appliqués sous forme d’autocollants sur les cartes existantes et déjà distribuées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ces QR codes contiendraient des informations chiffrées nécessaires à chaque étape du processus de vaccination d’une personne (pour vérifier par exemple qu’une première dose a été déjà administrée).

Ces QR codes permettraient également de s’assurer que la personne ne présente pas de risques de déclencher des effets indésirables plus ou moins dangereux. Et, à terme, ils pourraient servir de passeport pour sortir des États-Unis et revenir ensuite après un voyage professionnel ou privé.

« La possibilité de vérifier le statut d’une personne est pertinente alors que les lieux publics se préparent à ouvrir en toute sécurité. Nous proposons de développer un protocole cryptographique garantissant la confidentialité des données personnelles », explique Ramesh Raskar, professeur agrégé au Massachusetts Institute of Technology et directeur du groupe de recherche sur la culture de la caméra du MIT Media Lab.

Pour assurer le respect de la vie privée, les informations d’identification personnelle stockées dans les QR codes généreraient des codes numériques uniques et aléatoires à chaque action (ajout de la seconde dose, constat d’un effet indésirable…). C’est un peu le même principe qu’avec les certificats SSL (« Secure Sockets Layer ») qui chiffrent les connexions entre un site et le navigateur web d’un internaute et génèrent des clés d’authentification.

Ces informations seraient envoyées vers un serveur d’un des CDC qui dépendent du ministère américain de la santé et des services aux personnes (Department of Health and Human Services, HHS).

Avec ce protocole de chiffrement, les CDC ne pourraient pas accéder à ces données sensibles. Ces informations permettraient néanmoins d’établir des statistiques sur le nombre de personnes vaccinées aux États-Unis.

Pour les membres du Trusted Pandemic Technologies, ces QR codes permettraient d’accélérer la distribution des vaccins, qui a connu des retards et des problèmes logistiques à la fin du mandat de Donald Trump. Comme dans d’autres pays, les États-Unis n’arrivent pas à optimiser cet « effort de guerre » que représente la vaccination, selon les mots de Joe Biden.

Principale cause : un manque de coordination entre le gouvernement fédéral et les États à propos des chaînes d’approvisionnement. Contrairement à la distribution annuelle du vaccin contre la grippe, ce sont les Américains les plus vulnérables et les plus exposés qui sont vaccinés en premier. Avec les QR codes, le suivi des personnes serait mieux assuré.