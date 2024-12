Double cursus en distanciel : tout savoir pour réussir

Effectuer deux formations en même temps tout en restant organisé dans sa vie perso ? C’est possible !

Découvrons à travers le témoignage de Léna, les astuces et conseils pratiques pour mener à bien un double cursus à distance.

Techniques de l’Ingénieur : Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et évoquer votre cursus actuel s’il vous plaît ?



Léna : Je m’appelle Léna, je suis en Master 2 de Philosophie mention Culture et Santé à l’université Jean Moulin Lyon 3, en parallèle je suis étudiante en 2e année de Licence de Psychologie à l’université Rennes 2 en distanciel.

Qu’est-ce qui vous a motivée à suivre à la fois un M2 en philosophie à Lyon et une L2 en psychologie en distanciel avec l’Université de Rennes ?

Après la validation de mon premier M2 en Histoire de la philosophie, j’ai voulu continuer la recherche en philosophie, du côté du soin, c’est ce qui m’a motivée à m’inscrire dans un nouveau M2 plus spécialisé, en philosophie de la santé.

En parallèle, j’ai voulu reprendre des études en psychologie pour diversifier mes compétences et élargir mon champ de recherches. Comme il est impossible d’avoir des équivalences dans cette discipline, j’ai dû reprendre en L1.

Je ne voulais pas retourner en amphi suivre des CM et des TD avec un emploi du temps très chargé comme l’est celui de la Licence, d’autant plus que les cours sont très généraux au début des études.

J’ai donc cherché des universités publiques qui dispensent un enseignement à distance, après avoir regardé sur leur portail les informations disponibles, j’ai choisi Rennes car c’est l’université qui me paraissait la plus claire quant aux ressources mises en ligne.

Quels sont les avantages de ce cursus ?

L’enseignement à distance permet de gérer son temps comme on le souhaite, en ce qui me concerne, je travaille aussi à côté de mes deux cursus dans une bibliothèque universitaire, il me fallait choisir mes horaires, et non pas jongler entre des créneaux obligatoires en sacrifiant des cours auxquels je n’aurais pas pu assister.

De plus, les cours sont intégralement (sauf exception) chargés sur une plateforme en ligne en début de semestre, cela permet ensuite d’organiser son apprentissage à son rythme.

Organisation et Gestion du Temps

Comment vous organisez-vous au quotidien pour gérer la charge de travail de ces deux cursus ?

J’essaye de faire un point en début de semestre sur l’ensemble de ce que j’ai à faire, en notant les échéances importantes. En général, j’ai besoin d’avoir une vision d’ensemble pour pouvoir situer la charge de travail, réfléchir aux matières où je vais devoir investir beaucoup de temps etc.

Ensuite, chaque semaine, j’essaye de me fixer des objectifs de travail, souvent ils sont trop ambitieux mais ça me donne une ligne directrice.

Bien sûr, en fin de semestre c’est toujours un peu la course malgré tout, il y a certaines choses que l’on ne peut pas anticiper (par exemple passer plus de temps que prévu sur un rendu, ou sur un cours, mais aussi des aléas du quotidien).

Avez-vous des astuces ou des outils spécifiques pour bien gérer votre emploi du temps entre le présentiel et le distanciel ?

Un calendrier, personnellement je n’arrive pas à tenir les agendas physiques, je finis toujours par ne plus m’en servir, je note mes horaires de travail à la bibliothèque, mes cours, les échéances (rendus ou tests) dans un calendrier électronique.

J’utilise aussi l’application Notion pour faire la liste de mes cours et avoir rapidement une vision d’ensemble sur ce qu’il me reste à faire.

Je n’ai pas vraiment d’astuce, mais il me semble important de saisir ce qui marche pour soi, ce dont on a besoin pour se sentir au clair avec la charge de travail etc.

Expérience du Distanciel

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec les cours à distance, et comment parvenez vous à les surmonter ?

Je dirais que le distanciel ferme la porte à la possibilité de suivre un cours dont on ressort « marqué » !

Certains cours nécessitent un enseignement en présentiel, pour mieux s’approprier les contenus, et parce que la transmission par l’enseignant a du sens, pour rendre un cours vivant notamment : que ce soit pour expliciter un point, reformuler, donner un exemple, glisser un trait d’esprit etc.

C’est autant de petites choses qui font qu’un cours peut être mieux compris, et plaire davantage. L’enseignement à distance c’est un peu comme apprendre avec des manuels, bien sûr il est possible de poser des questions aux enseignants sur des forums dédiés, mais ce n’est pas exactement la même chose.

En revanche, il est important de noter que le distanciel est très utile pour beaucoup de personnes qui ont des obligations personnelles, professionnelles, ou même des difficultés (par exemple de santé) qui les empêchent de pouvoir suivre des cours de façon assidue !