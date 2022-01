Semaine des étudiant.e.s 2022 : Études et avenir professionnel, les webinars pour réussir

Agenda

La crise sanitaire toujours d’actualité ne doit pas être un obstacle à l’avenir des étudiant.e.s ! Pour la deuxième année consécutive, Techniques de l’Ingénieur participe à l’éducation scientifique et technique et apporte son soutien pour assurer la réussite des projets de chacun et de chacune. Du 17 au 21 janvier 2022, une série de 11 webinars gratuits et ouverts à tous est proposée pour conforter les nouvelles méthodes de travail et donner des perspectives.