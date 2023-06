Entreprises du bâtiment : comment choisir un prestataire pour ses équipements électriques ?

Les installations électriques jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des infrastructures modernes et donc, en prolongement, dans la réussite d'un projet de construction ou de rénovation. C'est pourquoi le choix d'un prestataire en la matière cristallise souvent les tensions pour les entreprises du bâtiment. S'il est important pour elles de connaître les critères d'un bon partenaire (qualité des équipements, qualité du service, coûts, etc.), il est également nécessaire de remettre ces critères en perspective pour comprendre comment choisir un prestataire de qualité pour leurs équipements électriques.

Qualité du matériel et du service : les fondamentaux

L’équilibre entre qualité et prix des équipements

Bien entendu, un bon prestataire doit proposer des équipements électriques de qualité (fiables, sûrs et conformes aux normes en vigueur) à un prix juste et accessible au regard des contraintes budgétaires des entreprises. Pour s’assurer de la qualité des produits, certains choisissent de travailler uniquement avec des grandes marques réputées et reconnues dans le milieu professionnel, malgré les prix généralement élevés du matériel. D’autres privilégient des marques moins connues, proposant des rapports qualité-prix intéressants, quitte à adapter les équipements utilisés pour chaque projet, ce qui demande un travail logistique plus important.

La question de la qualité de service

La qualité du matériel n’est pas toujours proportionnelle à la qualité du service. En effet, un bon prestataire doit proposer différents services tout au long de la relation : conseils d’achat, gestion et suivi de commande, livraison, service après-vente, assistance technique, soutien spécialisé, etc. Si la qualité du matériel dépend du constructeur, la qualité du service et le prix total dépendent quant à eux du vendeur. Les entreprises peuvent choisir de traiter directement avec le fabricant, qui tient alors également le rôle de vendeur, ou de passer par un revendeur qui travaille avec différents fabricants. Ces deux modèles ne s’adressent pas au même public.

Traiter directement avec le constructeur ou passer par un revendeur ?

Traiter avec le constructeur : un modèle réservé aux grandes entreprises ?

Traiter directement avec le fabricant permet non seulement de s’assurer de la qualité du matériel, mais aussi de sa connaissance approfondie sur celui-ci, accompagnée la plupart du temps d’une assistance technique directe et d’un soutien très spécialisé. Il est par ailleurs possible de négocier les conditions commerciales pour obtenir des prix avantageux pour les grosses commandes, ainsi que, sous certaines conditions, de personnaliser les produits. Néanmoins, un tel modèle requiert habituellement de gros volumes de commande et des ressources (financières, humaines et logistiques) importantes.

Passer par un revendeur : une solution alternative flexible

Dans la plupart des cas, c’est donc vers un revendeur que se tournent les entreprises pour acheter du matériel électrique, ce qui revêt plusieurs avantages :

Une gamme d’équipements plus large et diversifiée : grands fabricants, mais aussi des marques moins connues proposant des rapports qualité-prix avantageux ;

Des services supplémentaires comme le service après-vente, l’installation, la maintenance et le support technique ;

Des prix compétitifs négociés en amont avec les différents fabricants en fonction des promotions et autres offres commerciales.

Tout le défi consiste à choisir le bon revendeur pour s’assurer de la qualité des produits et du service, paramètres plus variables en choisissant ce second modèle de partenariat.

Conclusion : de nouvelles solutions dans l’e-commerce pour les petites et moyennes entreprises ?

Aujourd’hui, l’e-commerce s’est largement développé et continue de gagner chaque année des parts de marché au détriment des points de vente traditionnels. Les équipements électriques n’échappent pas à la tendance : de nombreux revendeurs se sont spécialisés dans le commerce électronique pour proposer des gammes de matériel toujours plus diversifiées à des prix toujours plus compétitifs, tout en essayant de maintenir une bonne qualité de service. Cette nouvelle tendance représente une opportunité pour les entreprises du bâtiment, qui peuvent à présent trouver leur prestataire directement en ligne.