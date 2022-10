Fête de la science : Techniques de l’Ingénieur vous ouvre ses portes

Du 7 au 17 octobre 2022 : 10 jours de découverte

Un large éventail d'articles gratuitement mis à disposition pour comprendre les enjeux scientifiques d'aujourd'hui.

La fête de la science permet aux jeunes et moins jeunes d’apprivoiser les concepts scientifiques, de comprendre comment la science participe à la vie de tous les jours et peut améliorer celle de demain, particulièrement sur le thème du changement climatique et de l’énergie.

Elle se déroule du 7 au 17 octobre en France métropolitaine et du 10 au 27 novembre à l’international et en outre-mer,

À cette occasion, et dans cet élan de partage de connaissance, Techniques de l’Ingénieur met à disposition gratuitement et en exclusivité, une série d’articles sur des sujets variés et transverses. Nous vous invitons à les découvrir !

Autour des problématiques de l’énergie :

Sur d’autres sujets, en lien avec l’industrie :

Ou encore, en rapport avec les travaux d’Alain Aspect, qui a reçu le prix Nobel de physique 2022 ce mardi 4 octobre : Cristaux et dispositifs optiques pour le traitement de l’information quantique

À propos des les nouveaux moyens de transport :

Et parce que science rime avec conscience… : Éthique de l’ingénierie – Un champ émergent pour le développement professionnel

Si vous vous demandez comment ces articles sont produits ?

Les éditrices vous expliquent en vidéo et les experts témoignent, c’est ici !

Bonne découverte et bonne fête de la science à toutes et tous !