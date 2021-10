Forum Innovation : connecter les industriels mécaniciens et les start-up

Pour la deuxième édition de son Forum Innovation, le 30 novembre 2021, le Cetim joue la carte du digital. Cet événement professionnel, virtuel et ludique provoque la rencontre entre les PME/ETI mécaniciennes et les start-up innovantes. L’occasion également de récompenser l’innovation avec les Challenges Innovation du même nom initiés par Poclain Hydraulics.

Pour les PME/ETI, il s’agit d’identifier des start-up porteuses de solutions innovantes leur permettant de poursuivre leur entrée dans l’Industrie du Futur. Pour les start-up, c’est l’occasion de rencontrer des acteurs dynamiques de l’industrie mécanique française, de valoriser leurs savoir-faire et de présenter leurs innovations. Le 30 novembre 2021, le Cetim organise sa seconde édition du Forum Innovation qui met en relation PME/ETI mécaniciennes et start-up.

« Assurer l’intermédiation entre ces jeunes pousses et les PME/ETI mécaniciennes »

« Les partenariats avec les start-up constituent une autre voie pour que les entreprises s’approprient les technologies de l’Industrie du Futur. Avec le Forum Innovation, nous créons un modèle de transfert de connaissances plus intriqué vers les écosystèmes associant entreprises et start-up. C’est notre rôle d’accompagner l’innovation et d’assurer l’intermédiation entre ces jeunes pousses et les PME/ETI mécaniciennes », indique Philippe Lubineau, Directeur de la Recherche et des Programmes au Cetim. Pour ce faire, le Cetim s’appuie sur les autres acteurs de l’innovation comme Iterra, l’UTC, Unilasalle, le réseau des instituts Carnot, les Satt, ainsi que les organisations professionnelles de la FIM à l’image d’Artema. BPI France apporte également son soutien.

« Un espace ludique et professionnel »

En 2018, le forum a rassemblé une soixantaine de start-up et plus de 150 industriels. Le Cetim attend davantage de participants pour cette édition 100 % digitale. « L’événement a été imaginé comme un espace ludique et professionnel. Les visiteurs pourront se déplacer librement dans le monde virtuel : réception, hall d’exposition, salles de réunion, balcon… L’idée est vraiment de faciliter la rencontre, de créer des connexions, de l’échange, de l’effervescence et de provoquer la transformation grâce à l’innovation ».

La plateforme virtuelle interactive est accessible gratuitement à tous les professionnels du secteur sur simple inscription. Avec un avatar à leur image et à leur nom de société, ils évolueront au sein des halls d’exposition et pourront se rencontrer, interagir et discuter de vive voix. Des conseillers dédiés accueilleront chaque visiteur pour les guider dans leurs premiers pas. Des espaces privés seront également disponibles pour les échanges confidentiels.

Récompenser l’innovation

Le Forum est également l’occasion de récompenser l’innovation avec la seconde édition des Challenges Innovation. Initié par Poclain Hydraulics, groupe industriel indépendant spécialisé dans les transmissions hydrostatiques, et accompagné cette année de Techné et Agco, la remise des prix sera diffusée lors de la clôture de l’événement. En 2018, les lauréats avaient été sélectionnés sur la base d’un certain nombre de critères : potentiel d’innovation, adéquation au besoin, viabilité économique du projet, qualité et complémentarité de l’équipe, etc. Poclain Hydraulics poursuit toujours des activités de recherche avec deux lauréats issus de cette rencontre.

Inscriptions ouvertes sur www.cetim.fr/forum-innovation/