Les webconférences de Techniques de l’Ingénieur et du Cetim : demandez le programme !

Tout le long de l'année 2021, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Cetim pour vous proposer des Webinars sur des thématiques précises. Matériaux, ingénierie, transition écologique... Venez découvrir ce que nous vous avons concocté !

Après une première collaboration en 2020 avec une trentaine de Webinars organisés, Techniques de l’Ingénieur s’associe à nouveau au Cetim (Centre technique des Industries Mécaniques) et propose tout le long de l’année 2021 des Webinars sur 5 thématiques : Transition écologique et énergétique, Manufacturing/contrôle, Essais et simulation, Caractérisations/matériaux et Ingénierie.

Qu’est ce qu’une « Web-découverte » du Cetim ?

Une « Web-découverte » est une conférence en ligne d’1h30 pour s’acculturer à un sujet technique en lien avec 5 grandes thématiques industrielles.

Ces conférences en ligne, présentées par les experts du Cetim et animées par un journaliste de la rédaction du magazine d’Actualité de Techniques de l’Ingénieur, apportent un éclairage technique et technologique aux enjeux et besoins des industriels sur des points clefs en lien avec l’ingénierie, la caractérisation et les matériaux, les essais et la simulation, la fabrication et le contrôle, et enfin, nouveauté de cette édition 2021, avec la transition écologique et énergétique.

Cetim et Techniques de l’Ingénieur, un partenariat de longue date

Les Editions Techniques de l’Ingénieur ont pour vocation de permettre au plus grand nombre de partager les connaissances scientifiques applicables dans l’industrie, et le Cetim, quant à lui, multiplie cette action grâce à un réseau de partenaires scientifiques et techniques de référence.

Les premières collaborations fructueuses avec le Cetim ont permis la coédition d’un ouvrage dédié à la fabrication additive métallique, mais aussi la tenue d’un Forum Innovation afin de lier entreprises et startups, et de favoriser l’innovation dans l’industrie mécanique et également la diffusion des Rendez-vous de la mécanique.

5 thématiques

Retrouvez ici le détail des 5 thématiques et des Webinars proposés :