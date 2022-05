La recharge sans fil s’invite dans nos maisons

Malgré toutes les technologies de « recharge sans fil » disponibles, un grand nombre de câbles d'alimentation se faufilent encore dans les maison. Même les stations de recharge sans fil nécessitent un cordon. Mais deux technologies ambitionnent de relever ce défi.

Qui n’a jamais pesté après des câbles trop courts ou qui s’emmêlent ? Est-ce bientôt la fin de ce cauchemar ? Aux États-Unis, le Californien Belkin a annoncé un partenariat avec Wi-Charge pour créer des produits grand public compatibles avec la recharge sans fil. La commercialisation d’un premier modèle serait prévue pour début 2023.

Selon la société israélienne qui a développé cette technologie à infrarouges, cette solution serait capable d’envoyer jusqu’à 1 watt d’énergie aux appareils situés dans un rayon de 10 mètres environ. Il n’est donc plus nécessaire de poser un appareil sur un support pour qu’il se recharge. Le récepteur peut également envoyer à l’émetteur des données telles que le niveau de la batterie et des statistiques d’utilisation.

Dans un premier temps, Wi-Charge avait commencé par développer un dispositif capable d’envoyer une puissance de 4 watts. Mais cette capacité ne répondait pas aux besoins des entreprises qui souhaitaient alimenter en priorité des capteurs et autres objets connectés. Or, ces appareils IoT (Internet of Things) n’ont pas besoin d’une puissance aussi élevée, car ils sont en mode veille la plupart du temps.

Deux technos concurrentes

L’entreprise a ensuite développé une solution pour le grand public. En 2018, elle avait reçu un prix CES Best of Innovation pour avoir rechargé un iPhone à quelques mètres de distance. Seul bémol, l’émetteur était trop encombrant pour attaquer le marché des particuliers.

Depuis, Wi-Charge a conçu un émetteur plus petit (mesurant 9×9×4 cm) qui se branche sur le courant alternatif ou continu. D’où l’annonce de Belkin qui propose une variété de produits technologiques grand public, notamment des supports de recharge sans fil compatibles avec Apple MagSafe et des haut-parleurs.

Cette solution Wi-Charge/Belkin vient concurrencer une autre technologie de recharge sans fil utilisée notamment par Archos pour une caméra de sécurité intérieure, un moniteur d’air et un tracker intelligent. Ces appareils devraient être eux aussi commercialisés début de l’année prochaine.

Mais la marque française Archos s’appuie sur le procédé d’Ossia et un récepteur d’énergie Cota qui utilise les ondes radio (fréquence de 5,8 GHz) pour recharger des appareils. Selon Ossia, les appareils se parlent 100 fois par seconde.

Autre différence, l’émetteur de Wi-Charge, qui a un angle de couverture de 80 degrés, doit donc avoir une « vue » directe avec l’appareil pour l’alimenter. Ce n’est pas le cas avec la solution de l’Américain Ossia. Pour pallier cet inconvénient, Wi-Charge précise que l’émetteur peut être fixé au plafond comme un détecteur de fumée.