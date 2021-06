La simulation au service de la performance sportive

Les fondamentaux

L’essentiel des activités physiques et sportives consiste à mettre en mouvement son corps, et cela en interaction avec le milieu environnant. L’approche scientifique qui décrit et explique ces mouvements est la mécanique du mouvement, qui devient aujourd’hui de plus en plus biomécanique. La validation des modèles et des approches théoriques est rendue possible par le développement d’outils de simulation tels que les ergomètres ou développements plus théoriques.