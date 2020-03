La réalité virtuelle au service des hôpitaux

La réalité virtuelle est employée depuis quelques années dans les hôpitaux pour former les chirurgiens ou venir en aide aux patients. L’utilisation de technologies haptiques offre une dimension réaliste à son usage.

La réalité virtuelle propose de nombreuses applications et la médecine n’est pas exclue. En recréant un environnement dans lequel l’utilisateur va s’immerger, la réalité virtuelle est employée dans un cadre médical, au service de la formation, de l’apaisement des patients et de la rééducation.

La formation chirurgicale au bout des doigts

La formation dans des conditions similaires au réel est l’une des premières applications de la réalité virtuelle qui n’échappe pas au domaine du médical. Dans l’acte chirurgical, le geste doit être précis et l’erreur n’est pas admise. Ainsi, des entreprises développent des logiciels de simulation permettant de s’exercer à l’envi. La société britannique Fundamental VR en fait partie avec son logiciel Fundamental Surgery qui associe la technologie HapticVR pour apporter le sens du toucher à la réalité virtuelle. L’avantage de l’haptique est d’avoir un retour sensitif au geste que “l’apprenti” va réaliser. Voir la démonstration en vidéo.

La plateforme Osso VR est, quant à elle, dédiée à la chirurgie orthopédique. Elle permet aux praticiens de s’exercer mais également d’apprendre à maîtriser les nouveaux équipements mis au point. Elle est également composée d’un casque de réalité virtuelle et de manettes haptiques : l’Oculus Quest et les Oculus Touch. Une fonctionnalité de hand tracking est intégrée au casque pour pouvoir interagir avec le monde virtuel sans utiliser les manettes. Depuis début février, le casque est capable de détecter automatiquement l’absence de manettes pour déclencher la fonctionnalité.

Une thérapie pour les patients

Une autre entreprise, la start-up HypnoVR, plonge quant à elle les patients dans un état de semi-conscience et d’hypnose toute la durée d’un acte douloureux. La technologie est actuellement implantée dans quelques CHU comme Strasbourg, Bordeaux ou Lyon. D’autres sociétés se sont également lancées sur ce créneau, pour apaiser les maux. C’est le cas de la start-up lyonnaise Lumeen ou encore de la société Lenovo.

La rééducation des patients

La technologie est de plus en plus utilisée pour une autre application : la rééducation. Le centre Cooper University Health Care, aux Etats-Unis, est le premier à utiliser un nouveau système de réalité virtuelle pour la rééducation de patients qui ont subi un AVC. La technologie entièrement immersive REAL, co-développée avec le fabricant Penumbra, est composée d’un casque de réalité virtuelle, de capteurs placés sur le corps pour mesurer le déplacement et de manettes dotées du hand tracking. L’ensemble permet au soignant de suivre la rééducation des membres supérieurs du patient. En effet, les patients adultes réalisent des exercices interactifs en utilisant un mélange d’environnements virtuels et avatars pour avoir un feedback visuel. L’objectif est de tonifier les bras du patient.

