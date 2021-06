Le best of presse : au fil de l’actu sci-tech #3

Tous les mois, nous épluchons la presse française et internationale pour vous proposer une sélection des informations scientifiques et technologiques les plus incontournables, amusantes, surprenantes ou de grande utilité !

Ici vous trouverez notre récap’ de l’actualité scientifique et technologique qui a bercé ou chamboulé le mois de juin. Et à la fin de cet article : deux infos cadeaux bienheureusement repérées par nos soins.

Larguez les calamars !

Attachez vos ceintures, la NASA a annoncé deux nouvelles missions, Davinci + et Veritas, qui exploreront Vénus ! Le lancement est prévu pour la période 2028-2030, rapporte Le Monde (via l’AFP). Ce n’est pas tout. Les étoiles ont récemment accueilli de nouvelles convives : des calamars et des tardigrades (ces animaux minuscules à la résistance surhumaine) ont voyagé à bord d’une fusée SpaceX, jusqu’à la station spatiale internationale (ISS). Plus précisément, concernant les céphalopodes, il s’agit de 128 bébés calamars issus du laboratoire de biologie marine de l’Université d’Hawaï, nous informe le Honolulu Star-Advertiser. Les deux espèces font l’objet de sérieuses études pour mieux comprendre les effets de l’apesanteur et des vols spatiaux notamment sur les relations hôtes-bactéries, peut-on lire dans l’Obs.

Capsule verte

Avec 0,05 kWh/km (soit moins d’un demi-centime par km parcouru), l’Urbanloop (à ne pas confondre avec l’Hyperloop) a battu le record de la plus faible consommation énergétique pour un véhicule autonome sur rail. Un score établi à Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle, écrit Le Parisien. Urbanloop est un projet de capsules monoplaces, sur rail, dont la vitesse avoisine les 60 km/h. Démarré il y a 4 ans, il est porté par l’ENSEM, l’ENSG, Mines Nancy et Télécom Nancy, toutes des écoles d’ingénieurs de l’Université de Lorraine. En octobre 2020, nous avions consacré un dossier au véhicule autonome : vous y trouverez justement un article dédié à la navette autonome !

Routard du microbe

En analysant les prélèvements effectués dans les transports en commun d’une soixantaine de villes, dans 32 pays, des chercheurs ont montré que chaque ville a son propre lot très distinctif de microorganismes ! Explications ici, dans Franceinfo. Mais la cartographie d’autres microbiomes va bon train aussi ! C’est le cas des microorganismes marins, avec les expéditions scientifiques de Tara, dont on vous parlait ici.

Faune et flore en danger

Dans une réserve écologique, sur une plage californienne, un drone s’est écrasé, causant la fuite de milliers de sternes élégantes prises de panique. Les oiseaux ont ainsi abandonné 1500 œufs, nous apprend Futura-Sciences… Un désastre pour cette espèce ouest-américaine. Tempérons cependant, les drones ne sont pas forcément incompatibles avec la nature : ils peuvent même être de précieux alliés ! C’est le cas de ce drone pollinisateur dont nous vous parlions déjà en juillet 2020.

Ne vous détendez pas pour autant, car les orchidées, elles, n’en mènent pas large ! Les espèces les plus recherchées, voire encore inconnues de la science, attisent la convoitise de trafiquants de plus en plus téméraires. Alors, dans les jardins botaniques anglais, c’est le branle-bas de combat. Victimes de vols d’orchidées, ces paradis pour végétaux lèvent le bouclier, raconte The Guardian.

Néanmoins, à d’autres organismes vivants, on ne la fait pas ! Nous vous parlions plus haut du tardigrade parti dans l’espace. Découvrez maintenant l’irréductible rotifère bdelloïde ! Cet animal microscopique est revenu à la vie après avoir passé 24 000 années gelé dans le permafrost sibérien, apprend-on par l’agrégateur de news scientifiques Phys.org.

Erreur. Erreur. Erreur.

Alors que de nombreux sites web ont été paralysés le 8 juin, en raison d’une panne informatique vite résolue chez le fournisseur Fastly (Franceinfo fait le point ici), un média a trouvé un moyen ingénieux pour contourner le problème. Affecté par cette panne, le site d’information The Verge a eu recours à Google Docs pour poursuivre sa publication… Sauf qu’en oubliant de désactiver la fonctionnalité « édition », il s’est retrouvé dans une situation bien cocasse ! Une anecdote documentée dans ce tweet.

Poids plume

Léger mais costaud. À base de graphène, cet aérogel, décrit en détail dans The Engineer, serait désormais le plus léger matériau d’isolation acoustique. Développé par des chercheurs de l’Université de Bath (Royaume-Uni), il permet de réduire jusqu’à 80 % du bruit émis par un moteur d’avion. C’est d’ailleurs là qu’il pourrait trouver son application ! Ce matériau a fait l’objet d’une étude publiée dans Scientific Reports (Nature).

Données humanoïdes

Datagen, dont le MIT Technology Review brosse le portrait, propose un pari audacieux : aider les entreprises à se passer des données du monde réel pour entraîner leurs IA. Comment ? En créant de faux humains numériques, bien sûr ! L’apparence de ces humains de synthèse est d’un réalisme troublant. Nous ne sommes pas sûrs de ce qu’en « pense » l’IA, mais nous autres Homo sapiens, un humain virtuel a intérêt à être parfait ! En effet, en décembre 2020, on vous expliquait dans cet article qu’un avatar réaliste n’est pas toujours une bonne idée : selon la théorie de la « vallée de l’étrange », si l’on décèle un problème dans l’apparence d’un humain numérique censé être réaliste, on va tout de suite cesser d’y croire !

Bonus 1 : (GL)OUPS…

Phénomène rare : au large de Cape Cod, aux Etats-Unis, une baleine à bosse gobe accidentellement un pêcheur de homard. Après moins d’une minute passée dans le ventre sombre du géant des mers, le plongeur est recraché, indemne. Son histoire est à lire dans Anchorage Daily News.

Bonus 2 : la ratraite

Et enfin, une biographie inattendue : celle de Magawa, le rat qui reniflait (pour les détecter) les mines au Cambodge et qui va bientôt profiter d’une retraite bien méritée. C’est à lire (ou écouter) dans NPR.

Crédit image de une : Intissar El Hajj Mohamed//Techniques de l’Ingénieur