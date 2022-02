Le best of presse : au fil de l’actu sci-tech #9

Tous les mois, nous épluchons la presse française et internationale pour vous proposer une sélection des informations scientifiques et technologiques les plus incontournables, amusantes, surprenantes ou simplement de grande utilité !

Je suis partout et je suis nulle part… Qui suis-je ?

Je suis… Je suis… L’axolotl, bien sûr ! Adulé par les fans de Pokémon, entre autres groupies, l’axolotl est un amphibien endémique au Mexique. Et bien que sa présence dans la nature soit exclusive à ce pays de l’Amérique du Nord, on attribue tout de même à l’axolotl une notoriété planétaire. C’est ce que constate Vox, qui rappelle, liens à l’appui, que l’animal peut être “acheté en ligne […], collectionné dans [le jeu-vidéo] Minecraft, et admiré sur [les réseaux sociaux] Instagram et TikTok” ; l’axolotl est aussi devenu un modèle animal prisé dans les laboratoires, où ses capacités à régénérer ses membres, sa moelle épinière et des parties de son cerveau sont au centre d’études scientifiques.

Malgré cette célébrité, le site d’information américain déplore la rareté des axolotls dans la nature : alors qu’il est estimé qu’environ un million d’axolotls sont aujourd’hui à la charge d’êtres humains, on en compte moins d’une trentaine par kilomètre carré dans leur habitat naturel (contre 6 000 dans les années 1990). Une espèce “presque éteinte”, écrit Vox qui s’interroge : “Si un animal prospère dans les laboratoires et les aquariums, faut-il s’inquiéter qu’il meure dans ses eaux natales ?” Le journaliste de Vox est parti explorer la question, en immersion au Mexique, où l’axolotl reste une “icône culturelle”. Une lecture édifiante.

Et vlan… ?

L’information que nous allons vous présenter contient une certitude et un doute. La certitude : cet objet devrait s’écraser sur la face cachée de la Lune le 4 mars. Le doute : personne ne sait pour l’instant à qui appartient cet objet. L’objet en question ? Le débris d’une fusée dont la Chine à l’instar de SpaceX ont nié être les propriétaires, comme le rapportait l’agence de presse Reuters ce 21 février. Sa collision imminente et le mystère entourant son origine, en font une affaire que nous allons suivre indubitablement. Et si l’éthique de l’espace vous intéresse, nous vous conseillons de lire notre entretien avec Jacques Arnould, expert éthique au CNES.

Allô, la Terre ?

C’est la dénomination du jour : « magnétar à rotation lente ». Ce serait là l’identité d’un objet céleste, situé dans la Voie lactée, qui envoie un signal radio à la Terre toutes les 18,18 minutes, résume France Culture. La découverte a été décrite dans la revue scientifique Nature. Cet objet d’une grande ponctualité est surtout le premier détecté émettant des signaux récurrents sur des périodes aussi longues !

L’utérus artificiel et la nounou IA

Si, en janvier, le monde médical frémissait gaiement à l’annonce de la première greffe d’un cœur de porc génétiquement modifié chez l’humain (le New Yorker relate le récit détaillé, ici), le moins qu’on puisse dire est que 2022 continue de nous surprendre ! Cette fois-ci, cela se passe en Chine où le South China Morning Post a annoncé le développement, par des chercheurs à Suzhou (Est de la Chine), d’un système d’intelligence artificielle capable de surveiller les embryons (de souris) dans un « utérus artificiel ». Ce qu’on appelle « utérus artificiel » est en réalité un appareil de culture, explique le média chinois : « un conteneur dans lequel les embryons de souris grandissent dans des cubes alignés les uns à côté des autres et remplis de liquides nutritifs ». Le système robotique mis en place, ou « nounou IA », suit en permanence le développement des embryons et peut repérer les changements les plus minimes et ajuster le niveau de dioxyde de carbone et les apports nutritifs par exemple. Précisions cependant que la technologie ne sera pas testée de sitôt sur des embryons humains ! Comme le précise le site d’information chinois, les lois internationales interdisent l’expérimentation sur les embryons humains âgés de plus de deux semaines. À propos d’éthique en recherche médicale, il vous est toujours possible d’écouter cet épisode de notre podcast Cogitons Sciences, consacré à ce sujet !

Bonus : Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ?

Jonathan est une tortue géante des Seychelles. À 190 ans, il est le doyen des animaux terrestres. Comme le raconte Franceinfo, le vénérable reptile, qui serait né en 1832, est entré dans l’Histoire en janvier 2022 lorsque son record de longévité a été officialisé par le Guinness World Record. Ici Jonathan, tout fringant :

When Jonathan the giant tortoise was born, Queen Victoria was just a teenager. While the British monarch died more than 120 years ago aged 81, Jonathan is still shuffling around planet Earth https://t.co/4gmSI2iuFc — CNN (@CNN) January 29, 2022

Et bien que notre imaginaire accorde une lenteur légendaire aux chéloniens, il semblerait que Jonathan a eu une jeunesse palpitante. En effet, en 1882, Jonathan a été offert comme cadeau au gouverneur de Sainte-Hélène ! Depuis lors, il réside toujours – paisiblement – sur cette île. Le passage du temps aura quand même eu son effet : Jonathan a perdu la vue et l’odorat. Mais il conserve une ouïe puissante ! Et ainsi coule-t-il des jours heureux, nourri à la main, en compagnie de trois amis congénères.

