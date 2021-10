Le best of presse : au fil de l’actu sci-tech #7

Ici vous trouverez notre récap’ de l’actualité scientifique et technologique qui a bercé ou chamboulé le mois d’octobre. Et une info bonus en bas de l’article, pour vous aider à épater votre entourage !

Christophe Colomb y était bel et bien parvenu en 1492… Cependant, ce sont les Vikings qui furent les premiers Européens à fouler les terres d’Amérique ! Et cela bien avant l’explorateur italien : en 1021, au moins. Il s’agit là de la conclusion de datations récentes réalisées sur des objets en bois trouvés au site archéologique de L’Anse aux Meadows, dans la province canadienne de Newfoundland.

Les chercheurs ont compté les cernes (anneaux de croissance) sur ces objets en bois, afin de savoir quand l’arbre (à partir duquel ces reliques ont été fabriquées) a été abattu. Et c’est ainsi qu’ils sont remontés jusqu’à l’an 1021. On suspectait déjà les Vikings d’avoir séjourné, il y a environ 1000 ans, sur ce site canadien. Mais les études précédentes n’avaient pas pu identifier une année en particulier. C’est désormais chose faite ! L’étude en question a été publiée le 20 octobre dans la revue Nature. Attention, 1021 n’est pas forcément l’année pendant laquelle les Vikings avaient pour la première fois mis pied à terre en Amérique. Cette date reste à découvrir !

Grâce à l’analyse d’échantillons lunaires rapportés par la mission chinoise Chang’e 5, révèlent une activité volcanique qui aurait animé notre satellite pendant très longtemps, bien plus qu’on ne le croyait. En fait, pendant un milliard d’années de plus ! En effet, ces échantillons contiennent de la lave solidifiée « jeune », résultat d’éruptions volcaniques relativement récentes. Bien que la Lune soit aujourd’hui épargnée des rivières bouillonnantes de magma qui devaient la sillonner par le passé, Nature précise que cette ancienne activité volcanique devrait remonter à aussi loin que 4 milliards.

Une actrice et un réalisateur russes ont tourné des scènes de film dans l’espace. Pour ce faire, ils sont restés pas moins de 12 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Baptisée « The Challenge », cette fiction raconte l’histoire d’une chirurgienne envoyée en urgence dans l’espace pour sauver la vie d’un cosmonaute malade. Yulia Peresild, l’actrice qui joue la chirurgienne, et Klim Shipenko, le réalisateur, sont rentrés sur Terre dimanche 17 octobre, selon le New York Times. Le quotidien américain rappelle que l’acteur américain Tom Cruise devrait lui aussi (mais on ne sait quand) filmer dans l’espace, et qu’une émission de télé-réalité sur la chaîne Discovery (« Qui veut devenir un astronaute ? ») y est aussi prévue. Quant à nous, nous vous parlions récemment du lancement prochain de satellites publicitaires.

La start-up suédoise Jetson Aero commercialise, depuis le 21 octobre, le Jetson One, un eVTOL personnel, annonce Le Parisien. eVTOL signifie « avion électrique à décollage et atterrissage verticaux ». Ce multicoptère à huit hélices, capable d’aller jusqu’à 102 km/h, se conduit avec un joystick.

A Swedish startup has designed the Jetson ONE, a personal electric aerial vehicle that ‘anyone can own and fly’ — if you have $92,000 lying around to buy one. pic.twitter.com/haNoYdQ9Yv

