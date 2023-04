Le fonds réparation dévoile ses premiers résultats

Lancé le 15 décembre 2022 pour inciter les Français à davantage réparer leurs appareils électroniques, le bonus réparation commence à trouver son public. L’éco-organisme ecosystem dresse un premier bilan du dispositif quatre mois après son lancement.

Le bonus réparation repose sur une idée simple : pour inciter les Français à réparer leurs appareils électriques et électroniques, plutôt que de les jeter, il faut leur donner un coup de pouce à la décision. Celui-ci prend la forme d’une réduction immédiate de leur facture de réparation, comprise entre 10 et 45 € (hors garantie), auprès des réparateurs labellisés QualiRépar. En quatre mois, le dispositif a commencé à trouver son public. Voici l’annonce majeure faite, mercredi 12 avril, par ecosystem, principal éco-organisme en charge de la collecte et de la valorisation des appareils électriques et électroniques.

Un premier bilan encourageant

Le réseau des réparateurs labellisés atteint désormais plus de 1 220 sites répartis partout en France, contre 500 avant le lancement du dispositif. Regroupant déjà 4 500 techniciens, le réseau devrait doubler d’ici la fin de l’année. « Près de 21 000 réparations ont été déclarées par le réseau en un trimestre, correspondant à une prise en charge de plus de 500 000 € par les éco-organismes, soit 24 € en moyenne par acte de réparation », partage ecosystem. L’éco-organisme en question a versé 79 % de ce bonus pour 81 % des réparations effectuées. Ecologic, le second éco-organisme en charge du fonds réparation, a couvert le reste.

Pour développer le dispositif, ecosystem identifie trois enjeux majeurs. Le premier : recruter et former de nouveaux réparateurs. « Il s’agit d’un métier d’avenir au cœur de la transition écologique », assure Nathalie Yserd, directrice générale d’ecosystem. Elle ajoute l’importance de fidéliser les labellisés et de développer la notoriété du bonus pour « faire de la réparation un acte simple et intégré dans le quotidien des Français » d’ici 2027.

Quels appareils sont le plus réparés par les Français ?

Dans le trio de tête des appareils les plus réparés en faisant appel au fonds réparation se trouvent des lave-vaisselle (22 %), des lave-linge (21 %) et téléphones portables (17 %). Les sèche-linge, les aspirateurs et les fours se retrouvent à égalité, représentant chacun 6 % des réparations. Puis, le fonds a permis de réparer des réfrigérateurs/congélateurs (5 %), des machines à café (4 %), des télévisions (3 %) et 4 % d’autres appareils. Près d’une réparation sur deux (53 %) n’a pas nécessité de pièce détachée.

Les éco-organismes visent plus de 500 000 réparations prises en charge d’ici fin 2023. Ce dispositif est financé par le « fonds réparation » doté de 410 millions d’euros pour six ans (2022-2027). Les dépenses engagées pour le moment restent donc encore très modestes par rapport à l’enveloppe globale. Dans sa feuille de route 2022-2027 dévoilée en mars 2022, ecosystem indique viser 2 millions de réparations supplémentaires d’ici 2027.