Les start-up à vocation industrielle séduisent les investisseurs

Selon l’observatoire de Bpifrance, les start-up industrielles ont inauguré 35 usines ou démonstrateurs industriels en 2022. Pour favoriser la French tech, en 2022 Bpifrance a injecté 410 millions d'euros d'aides et prêts, et 358 millions d'euros ont été investis en fonds propres...

Cocorico, les levées industrielles françaises ont augmenté de 36 % en 2022, alors que la tendance mondiale est à la baisse. Avec 3,78 Mds€ levés, la France passe devant l’Allemagne. Le nombre de levées supérieures à 100 M€ a doublé et parmi ces levées de fonds, 28 % l’ont été par des start-up industrielles.

Lancé il y a 6 ans, le développement de la « French Tech » porte ses fruits si l’on en croit l’observatoire de Bpifrance qui gère les différents dispositifs : Plan start-up industrielles lancé en janvier 2021 (2,3 milliards d’euros), plan deeptech lancé en 2019 (3 milliards d’euros) et réabondé en janvier 2023 (500 millions d’euros).

Pour mesurer les effets de ses financements, Bpifrance vient de publier son observatoire des start-up industrielles qui développent, lors d’une phase de R&D, des innovations de produits ou de procédés impliquant à terme une production en série de biens matériels.

Première licorne industrielle

Selon cette étude, l’hexagone compte 1 900 start-up à vocation industrielle, dont 35 % dans la santé (Biotech et Medtech), 17 % dans l’électronique et la photonique et 10 % dans l’énergie. Les autres sont dans la robotique, l’agro-industrie, la chimie industrielle, les biens de consommation…

Alors que la faillite de la Silicon Valley Bank, spécialisée dans le capital-risque, pourrait fragiliser des start-up américaines (la SVB se présentant comme la partenaire de la moitié des start-up américaines financées par capital-risque), les start-up industrielles françaises lèvent de plus en plus de fonds pour financer leur croissance et leur industrialisation.

Leurs levées ont augmenté de 36 % en 2022, à l’encontre d’une tendance mondiale à la baisse. Cette accélération a permis entre autres l’avènement de la première licorne industrielle (Exotec). Son système Skypod déploie des robots pour apporter les articles directement aux opérateurs dans les entrepôts.

Cette solution permet ainsi à ses clients de s’adapter rapidement à la demande des consommateurs et aux fluctuations de la chaîne d’approvisionnement, tout en atténuant les contraintes de main-d’œuvre, en augmentant la sécurité sur le lieu de travail et en optimisant la rentabilité.

Sur les 197 start-up industrielles qui ont levé des fonds en 2022, 60 % sont des Deeptech, parmi lesquelles 40 % sont des Greentech cherchant à améliorer l’impact environnemental des entreprises ou des consommateurs finaux.

Ces levées de fonds ont permis la création de 76 sites industriels en 2022. Parmi ces inaugurations, 35 proviennent de start-up appartenant majoritairement aux secteurs de l’agro-industrie, de la valorisation de déchets et dispositifs de dépollution et de la chimie industrielle et des matériaux.

On peut citer le cas de l’usine de Lacroix Electronics à Beaupreau-en-Mauges (Pays de la Loire). Inaugurée en septembre 2022, cette ligne d’assemblage électronique de 19 000 m² est décrite comme un « concentré d’innovations » : intelligence artificielle pour le comptage des composants, robots pour la préparation des commandes, cobots pour manipuler les bobines et de nouvelles machines de pose de gros composants.

Autre exemple significatif, l’usine du Groupe Madic à Saint-André-de-Cubzac (Nouvelle-Aquitaine). Inaugurée en décembre 2022, cette ligne de production de 18 000 m² permet d’intégrer de nouvelles productions : stations-service préfabriquées, bornes électriques haute puissance et dispositifs dédiés à l’hydrogène pour les futures stations de distribution.

Enfin, la répartition géographique de ces entreprises est assez homogène, même si l’on constate une dynamique de levées de fonds particulièrement importante en Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.