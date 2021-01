« Le modèle classique et la chimie quantique sont complémentaires »

Les modèles dynamiques et quantiques permettent d’obtenir des modélisations de systèmes moléculaires. Ces deux méthodes, complémentaires, répondent à des objectifs précis.

Rachel Schurhammer est directrice de la faculté de chimie de Strasbourg. Elle est également enseignant-chercheur, spécialiste en modélisation moléculaire de solutions complexes.

Avec son équipe du laboratoire de modélisation et simulations moléculaires de l’université de Strasbourg, Rachel Schurhammer, qui a commencé à faire de la modélisation moléculaire au début des années 2000, développe des modèles et des méthodes pour affiner les connaissances sur certains types d’interactions chimiques.

Pour Techniques de l’ingénieur, elle a accepté de revenir sur les avancées technologiques en termes de modélisation, et plus particulièrement sur l’importance, aujourd’hui, d’adapter les méthodes aux objectifs recherchés.

Techniques de l’Ingénieur : Quelles sont les modélisations qui mobilisent le plus la recherche à l’heure actuelle ?

Rachel Schurhammer : Il y a la modélisation de phénomènes chimiques bien sûr, mais aussi les modélisations touchant au domaine de la bioinformatique. Ces dernières sont de plus en plus répandues dans le domaine pharmaceutique pour modéliser le docking des molécules, les interactions substrat/protéine, la conformation… Tout cela est très en vogue depuis quelques années. Ces activités sont extrêmement liées à la performance des machines, bien évidemment.

La modélisation pour la chimie s’est beaucoup développée également, mais beaucoup moins de spécialistes travaillent dessus, car le secteur est moins porteur, moins vendeur à l’heure actuelle.

Qu’en est-il au sein de votre laboratoire ?

Dans notre laboratoire, nous sommes spécialisés dans l’étude de solutions chimiques qu’on appelle des solutions chimiques complexes : nouveaux solvants, écologiques, plus faciles à retraiter, peu chers… Ces solutions sont très attendues par les industriels qui veulent faire évoluer leurs pratiques.

Microscopiquement, nous ne savons pas grand-chose de ces solutions. Il y a un gros pan de recherche fondamentale, pour expliquer quelle est leur structure, comment on peut les solvater, pourquoi ces solvants apportent quelque chose à la chimie actuelle…

D’un point de vue chimique, ces solutions et les interfaces avec lesquelles nous travaillons, à savoir la plupart du temps des systèmes biphasiques, vont être étudiées et testées par les expérimentateurs, principalement pour des extractions liquide/liquide, comme la catalyse par transfert de phase par exemple. Tous ces systèmes interfaciaux font l’objet de nombreuses recherches.

Quelles sont les applications potentielles de ces recherches ?

En termes d’applications, l’extraction liquide/liquide continue de se développer pour tout ce qui touche au retraitement des métaux, des matériaux nucléaires… Aujourd’hui, le retraitement des métaux issus de l’industrie revêt de nouveaux défis : lithium, terres rares… il va bien falloir trouver des process industriels de retraitement pour ces matériaux qu’on utilise massivement depuis quelques années.

Notre laboratoire travaille par exemple sur l’extraction des polyphénols pour l’industrie cosmétique : savoir comment on va pouvoir extraire des matériaux organiques à base de déchets végétaux par exemple… c’est une demande de l’industrie cosmétique, qui veut satisfaire ses clients, de plus en plus regardants sur l’aspect écologique des produits cosmétiques.

Quel type de modélisation utilisez-vous pour vos recherches ?

Nous faisons de la modélisation classique, avec des modèles très simples. Ces derniers fonctionnent très bien, tant qu’on ne leur demande pas des choses qu’ils ne sont pas capables de faire, comme créer des liaisons covalentes par exemple… Dans ce modèle, pour résumer, un atome est une boule et une liaison est un ressort.

Ce modèle a montré sa puissance dans la prédiction et la compréhension de la microscopie depuis le début des années 1980. A l’époque, il permettait de traiter des systèmes plus gros que ce que permettait la chimie quantique de l’époque. Surtout, ce modèle permet de traiter des systèmes en solution, chose que la chimie quantique ne peut toujours pas faire à l’heure actuelle.

Ces deux modèles, classique et quantique, sont-ils d’une certaine façon en concurrence pour faire de la modélisation ?

Il faut avoir à l’esprit que le modèle classique et la chimie quantique sont complémentaires. Les deux ont leurs avantages. Ceux qui travaillent sur les modélisations tentent de faire converger ces deux modèles le plus possible, bien que l’on soit encore loin à l’heure actuelle d’une réelle unification.

En chimie quantique, nous décrivons les atomes comme des nuages électroniques : cela revient à résoudre l’équation de Schrödinger. Il existe beaucoup de méthodes qui vont permettre de décrire ce nuage électronique, c’est-à-dire tout ce qui est structure et création de liaisons.

Cette chimie va donc permettre de s’intéresser à la réactivité entre les molécules, aux créations et ruptures de liaisons. Avec cela nous pouvons prédire : des spectres, la faisabilité d’une réaction, les chemins réactionnels, et de nombreux paramètres physico-chimiques qui dépendent de la structure électronique du système étudié.

Le problème de la chimie quantique est qu’elle est très gourmande en termes de temps de calcul, au point d’être très limitée dans l’étude des grands systèmes. Il faut donc travailler sur des petites molécules – moins de 100 atomes -, pour lesquelles on ne pourra pas avoir d’informations sur les effets de l’environnement composant le système.

On reste donc souvent sur des modèles statiques, pour lesquels on va obtenir des vues statiques, qui correspondent à des états où la structure étudiée est dans une configuration d’énergie minimale.

Qu’en est-il pour le modèle classique ?

En dynamique moléculaire nous travaillons sur un système simple. Nous allons donc avoir la possibilité de nous concentrer sur des systèmes beaucoup plus gros, de l’ordre du million d’atomes. Cela va par exemple permettre de décrire une protéine dans un solvant, ou encore un virus, pour prendre un exemple d’actualité.

Mais dans ce modèle il est impossible d’avoir une modification de la structure électronique au cours du temps, on ne verra pas de rupture et de création de liaison… Il sera possible de voir des interactions, mais pas de créer des liaisons covalentes entre les atomes.

Peut-on imaginer aboutir à une méthode «unifiée» à moyen terme ?

Nous en sommes très loin. A l’heure actuelle, le travail des chercheurs en termes de modélisation est d’essayer de faire se rejoindre ces deux approches : il existe ainsi aujourd’hui une multitude de méthodes mêlant les approches classiques et quantiques pour décrire un système chimique. Comme je l’ai dit tout à l’heure, nous sommes encore loin de pouvoir “unifier” ces deux méthodes.

Un des désavantages de la dynamique moléculaire classique est qu’il faut des paramètres pour décrire les atomes : il faut donc développer des modèles pour décrire les systèmes chimiques. Ces modèles, s’ils sont de plus en plus précis, doivent également être transférables, pour avoir un champ d’application moins limité. Il s’agit de décrire la chimie dans un spectre assez large, pour ne pas avoir à chaque fois à refaire de l’optimisation de paramètre.

De nombreuses méthodes sont développées à l’heure actuelle, et un des enjeux de la recherche est d’arriver à adapter les méthodes aux modèles avec lesquels on veut travailler : c’est un point très important, sur lequel nous insistons beaucoup, notamment avec les étudiants que nous formons. Il existe aujourd’hui quantité de logiciels, dont beaucoup sont en accès libre : il est assez facile aujourd’hui de lancer des calculs et d’obtenir des résultats… Mais en fonction de la méthode, du système, des paramètres, ces résultats vont donner un peu tout et n’importe quoi. D’où l’importance pour les expérimentateurs de savoir quels types de méthodes utiliser, pour quels types de problèmes : cela permet de comprendre ce que l’on peut attendre de chaque méthode, en fonction des objectifs recherchés.

Qu’en est-il de la problématique liée aux puissances de calcul pour la modélisation ?

J’ai passé ma thèse en 2001, donc on peut presque dire que je fais de la modélisation depuis le siècle dernier… Sur les vingt dernières années, nous avons bien sûr bénéficié des progrès de l’informatique, en particulier sur les jeux-vidéos : en effet, nous nous servons continuellement des avancées technologiques développées pour des secteurs porteurs en termes de marché pour l’informatique. Cela nous a permis, depuis les années 2000, de calculer plus vite, sur des systèmes plus grands.

Par exemple, nous travaillions beaucoup sur des machines CPU (central processing unit) ces dernières années. Depuis quelques temps, nous nous rendons compte que les cartes graphiques nous amènent une puissance intéressante pour traiter les codes que nous utilisons. Ainsi, nous obtenons beaucoup plus de puissance sur des GPU (graphics processing unit) que sur les CPU pour ce type de calcul, grâce aux cartes graphiques. La passage au GPU est aussi une façon de réduire les coûts de modélisation. Ce qui n’est pas anodin, puisque cela permet à beaucoup de monde d’accéder à la modélisation à moindre coût. Il y a d’ailleurs beaucoup de startups qui se lancent sur ces sujets aujourd’hui, grâce à cette plus grande accessibilité de la technologie.

Nous travaillons aussi désormais avec des centres de calcul, pour lesquels nous déposons des demandes d’heures de calcul, en fonction des projets. Le changement d’échelle apporté par les moyens de calculs permet de se pencher sur des systèmes différents, surtout en termes de taille.

Propos recueillis par Pierre Thouverez