Le plan du gouvernement pour transformer le secteur de la santé

A travers 7 axes de travail identifiés comme prioritaires, et un investissement global de plus de 7,5 milliards d’euros, le gouvernement veut, à travers le plan Innovation Santé 2030, moderniser notre système de santé et le faire entrer dans une nouvelle ère.

Le volet santé du plan France 2030, doté de 7,5 milliards d’euros, sur les 54 milliards budgétés au total, a pour ambition de mettre la France au premier rang des pays européens sur la thématique santé et innovation.

Les sept axes du plan santé visent d’abord à tirer les leçons de la crise sanitaire, à savoir retrouver une souveraineté sur la production de certains médicaments par exemple. Aussi, à travers ce plan, le gouvernement veut favoriser l’émergence de startups capables de développer des technologies de rupture, pour être en position de forces sur les domaines émergents du secteur de la santé.

Le premier axe du plan santé vise à renforcer les capacités de recherches biomédicales. Doté d’un milliard d’euros, il doit permettre de garder sur le territoire nos meilleurs chercheurs, et de développer des formations pour accompagner les mutations actuelles du secteur. Aussi le soutien à la création de clusters et de centres d’excellence de dimension mondiale participe à la volonté, affichée, de favoriser au maximum l’innovation technologique dans le domaine de la santé.

Le second axe voit se mettre en œuvre des investissements dans trois domaines identifiés comme porteurs : biothérapie et bioproduction de thérapies innovantes, santé numérique, maladies infectieuses émergentes et menaces NRBC. Avec près de 2,4 milliards d’euros d’investissements, le gouvernement veut donner les moyens au secteur tricolore d’être compétitif sur ces technologies innovantes et encore émergentes pour certaines d’entre elles. Il est à noter que près de 650 millions d’euros sont consacrés à mettre au point des stratégies efficaces de gestion d’éventuelles pandémies.

7 axes de travail, avec deux mots clés : souveraineté et innovation

Ensuite, le troisième axe du plan traduit la volonté de faire de la France le leader européen sur les essais cliniques, principalement en simplifiant et en accélérant le système d’autorisation de ces derniers.

Le quatrième axe a pour ambition de permettre une équité d’accès aux soins pour les patients et offrir aux innovations un cadre d’accès au marché accéléré et simplifié. Cela passe notamment par la réduction des délais d’accès sur les marchés, mais aussi, plus concrètement, par un accès simplifié aux actes innovants, et une généralisation de la télésurveillance.

Le cinquième axe reprend les éléments constatés lors de la crise COVID, notamment en termes de souveraineté du secteur : d’où la nécessité d’offrir un cadre économique prévisible et cohérent avec l’objectif de souveraineté sanitaire et industrielle. Pour en arriver là, le gouvernement veut, notamment, renforcer la prise en compte de l’empreinte industrielle dans la fixation du prix du médicament et des investissements sur notre territoire avec l’augmentation des crédits CSIS médicaux et l’élargissement aux dispositifs médicaux.

L’avant-dernier axe du plan vise à soutenir l’industrialisation des produits de santé sur le territoire français et accompagner la croissance des entreprises du secteur. Doté de 2,1 milliards d’euros, sur 5 ans, il permettra à Bpifrance de soutenir l’émergence de pépites tricolores autour des technologies de santé innovantes.

Enfin, la création d’une structure d’impulsion et de pilotage stratégique de l’innovation en santé, l’agence de l’innovation en santé, validera une stratégie cohérente pour l’ensemble du secteur santé de l’hexagone, avec l’ambition de clarifier et de simplifier les processus existants.

Pour conclure, le volet santé du plan France 2030 ambitionne, comme pour d’autres secteurs industriels français, une modernisation en même temps qu’une montée en compétitivité et en attractivité.