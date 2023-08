Les thèses du mois : « Santé : les ambitions françaises pour 2030 »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier du mois d’août, « Santé : les ambitions françaises pour 2030 », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Développement de tests rapides pour la détection des béta-lactamases

Christian Moguet

Thèse de doctorat en Microbiologie, soutenue le 02-02-2023

Médicaments et technologies pour la santé (Laboratoire)

Développement d’un dispositif médical innovant pour la prévention de l’Escarre

Abdullah Muchati

Thèse de doctorat en Pharmacotechnie et biopharmacie, soutenue le 17-01-2023

Matériaux et santé (Laboratoire)

Development of new strategies for the liver ex vivo preservation during transplantation

Njikem Asong Fontem

Thèse de doctorat en Physiologie et physiopathologie, soutenue le 09-12-2022

Chronothérapie, cancers et transplantation (Laboratoire)

Structural prediction of protein assemblies with deep learning

Hélène Bret

Thèse de doctorat en Biologie structurale, soutenue le 27-03-2023

Institut de biologie intégrative de la cellule (Laboratoire)

Conception et synthèse rationnelle de petites molécules cytotoxiques pour une thérapie antitumorale

Shannon Pecnard

Thèse de doctorat en Chimie thérapeutique, soutenue le 27-01-2022

Biomolécules : conception, isolement, synthèse (Laboratoire)

The combination of Gadolinium-based nanoparticles, radiotherapy and immune checkpoint inhibitors: a novel therapeutic opportunity for cancer treatment

Désirée Tannous

Thèse de doctorat en Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie, soutenue le 12-12-2022

Radiothérapie moléculaire et innovation thérapeutique (Laboratoire)

Découverte de nouvelles cibles thérapeutiques dans les gliomes infiltrants du tronc cérébral pédiatriques présentant une mutation H3K27M : de l’inhibition de VRK3 à l’identification de leurs vulnérabilités épigénétiques

Virginie Menez

Thèse de doctorat en Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie, soutenue le 08-12-2022

Prédicteurs moléculaires et nouvelles cibles en oncologie (Laboratoire)

Occupational exposures and cancers in women

Lisa Leung

Thèse de doctorat en Epidémiologie, soutenue le 05-07-2023

Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (Laboratoire)

Nouvelle approche thérapeutique dans un modèle cellulaire humain du Syndrome de Brugada

Marie Gizon

Thèse de doctorat en Biologie moléculaire et cellulaire, soutenue le 20-03-2023

Unité de recherche sur les maladies cardiovasculaires, du métabolisme et de la nutrition