Les peintures antifouling à base de silicone : des solutions sans cuivre plus écologiques pour protéger les coques des navires

L’application de peintures antifouling sur les coques de navire est une pratique aussi essentielle que controversée. Bien qu’il existe des peintures anti-encrassement plus écologiques et sans cuivre, leur utilisation reste encore marginale et suscite de la méfiance. Des chercheurs de la Chalmers University of Technology ont réalisé une étude comparative afin de prouver leur efficacité et d’aider à lever les doutes.