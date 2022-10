Les réseaux 5G privés : l’épine dorsale de l’industrie 4.0 ?

Cette nouvelle génération permet aux industriels de s’appuyer sur l’automatisation pour disposer de systèmes de production moins énergivore. Afin de bénéficier d’un confort d’utilisation plus important, des industries commencent à déployer leurs propres réseaux 5 G.

Avec la 5G, les entreprises bénéficient d’un débit multiplié par 20. La latence, autrement dit la durée de voyage d’une data entre son émission et sa réception, est également divisée par 10 (voire 20). Le nombre de terminaux qu’une antenne peut gérer convenablement est multiplié par 100 !

La 5G permet donc d’améliorer la fiabilité des processus industriels. Mais pour gagner en efficacité tout en renforçant la sécurité des connexions, des industriels européens décident de gérer eux-mêmes leur propre réseau.

Selon GlobalData|1], l’Europe est à la pointe de la 5G et des réseaux privés, et la région a commencé à s’imposer dans les déploiements de l’industrie 4.0. Le Connected Enterprise Tracker, récemment proposé par cette société a révélé que le secteur manufacturier représente près d’un tiers des déploiements de la 5G et des réseaux privés, et une grande partie de cette activité est concentrée en Europe (56 % des déploiements jusqu’à présent).

Les industriels qui pilotent des machines automatisées génèrent une grande quantité de données qui doivent être transférées, analysées et surveillées en temps réel. Cela nécessite des réseaux de transmission sans fil à faible latence et hautement sécurisés.

La 5G privée répond à toutes ces exigences, mieux que ses prédécesseurs comme le Wi-Fi, la 4G-LTE ou les connexions filaires. La connectivité basée sur l’Ethernet filaire est très bon marché et offre une qualité de communication et des performances stables. Toutefois, comme elle est câblée, elle ne peut pas assurer la mobilité. Le coût du câblage est élevé et le temps de construction est trop long.

Les dispositifs basés sur le Wi-Fi sont faciles à déployer dans l’usine, où le coût de déploiement du réseau est faible, mais ils présentent toujours des inconvénients : les connexions de communication sans fil sont instables, la distance de communication est courte, la latence est supérieure à quelques dizaines de millisecondes et elles sont vulnérables aux menaces extérieures.

Or, qu’il s’agisse de maintenance préventive ou d’arrêts de sécurité, tout retard peut causer de nombreux dommages. Les données doivent également être protégées des cyberattaques.

Accéder rapidement aux données

Le déploiement de réseaux 5G privés va s’accélérer au fur et à mesure que les entreprises migrent une partie de leurs données dans l’edge computing. Cette « informatique de périphérie » est un cadre informatique distribué qui déplace les ressources informatiques stockées dans le cloud et dans les datacenters aussi près que possible de la source d’origine. Son adoption permettra ainsi d’accéder aux données essentielles plus rapidement et d’écarter celles qui ne sont plus nécessaires, ou de les stocker dans le cloud.

La combinaison de la 5G privée avec l’edge computing devrait favoriser l’automatisation de la maintenance et les fonctions de base des machines, ce qui réduira la quantité d’interactions et d’efforts nécessaires aux humains. Différentes activités industrielles devraient donc bénéficier des atouts des réseaux 5G privés.

Par exemple, les opérations pétrolières et gazières produisent un volume très important de données qui doivent être récupérées et stockées efficacement. De nombreuses entreprises de ce secteur annoncent notamment des investissements dans des technologies d’efficacité énergétique comme la 5G privée.

Les installations minières nécessitent quant à elles qu’une zone massive soit couverte. Or, les technologies sans fil conventionnelles comme le Wi-Fi et la 4G LTE s’avèrent incompatibles en raison d’une communication limitée et à faible portée. Avec la 5G privée, elles devraient pouvoir automatiser de nombreuses opérations sur site.

[1] GlobalData Plc est une société de conseil qui fournit des plateformes de données et d’analyse