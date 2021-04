5G : l’Anses appelle à plus d’études sur les nouvelles bandes

L’Anses vient de rendre son avis attendu sur les risques sanitaires de la 5G. Elle estime que la téléphonie 5G ne présente « pas de risques nouveaux pour la santé au vu des données disponibles ». Mais cela ne veut pas dire qu’elle ne présentera pas de risques. Explications.

L’avis de l’Anses relatif à l’« Exposition de la population aux champs électromagnétiques liée au déploiement de la technologie de communication « 5G » et effets sanitaires associés » était attendu de pied ferme. Mais maintenant qu’il est sorti, tout le monde, ou presque, campe sur ses positions. L’avis est accueilli avec satisfaction par le gouvernement, et la Fédération Française des Télécoms et ses membres Bouygues Telecom, Orange, SFR. La Fédération Française des Télécoms s’est ainsi félicitée des conclusions « rassurantes » de l’Anses. Elle assure dans un communiqué souscrire « aux recommandations de l’Agence pour des études complémentaires ».

Du côté des opposants, nous avons des associations et des municipalités qui avaient voté des moratoires en attendant l’avis de l’Anses, à l’instar de Lille le 9 octobre dernier. Désormais, elles soulignent que l’avis reste loin de répondre à toutes les questions soulevées par le déploiement de cette nouvelle technologie mobile. Dans un communiqué, Lille indique « prendre acte des conclusions de l’Anses tout en regrettant qu’elles ne soient pas plus précises sur les avantages et les inconvénients de la 5G ». La municipalité souligne travailler à une « déclaration commune » avec les opérateurs pour « une meilleure prise en compte » des questions sanitaires et environnementales. Les ONG Agir pour l’environnement et Priartem (association contre les risques liés aux technologies électro-magnétiques) dénoncent pour leur part la « stupéfiante incertitude » de l’avis.

Un avis qui se veut rassurant mais pointe le manque de données

Dans son avis, l’Anses rappelle que la 5G utilise actuellement principalement la bande 700 MHz – 2,1 GHz. « Cette bande, inclut des fréquences utilisées depuis plusieurs années par les générations actuelles de communication mobile, 2G, 3G et 4G », précise l’agence sanitaire. La nouvelle bande de fréquences autour de 3,5 GHz a été attribuée aux quatre opérateurs mobiles français fin 2020. L’agence estime « peu probable » que cette bande constitue « à l’heure actuelle de nouveaux risques pour la santé », malgré le peu de données disponibles.

D’ici quelques années, la bande 26 GHz viendra compléter le réseau pour la communication entre objets connectés. Cette bande de fréquences se différencie par une profondeur de pénétration des ondes dans le corps beaucoup plus faible, de l’ordre du millimètre, note l’agence. Elle expose alors des couches superficielles de la peau ou de l’œil et « les simulations disponibles laissent présager des niveaux d’exposition faibles ». Toutefois, « aucune donnée d’exposition n’est aujourd’hui disponible » puisqu’elle n’est pas déployée. L’Anses estime donc que « à l’heure actuelle, les données ne sont pas suffisantes pour conclure à l’existence ou non d’effets sanitaires ».

Combler le manque de données et suivre l’exposition

L’avis recommande donc de poursuivre les recherches sur l’exposition aux diverses fréquences d’ondes et leurs éventuelles conséquences sanitaires. Elle souligne aussi la nécessité de suivre l’évolution de l’exposition des populations à mesure de l’évolution du parc d’antennes et de l’augmentation de l’utilisation des réseaux.

Face aux controverses sur le sujet, l’Agence lance une consultation publique à destination de la communauté scientifique et des parties prenantes intéressées. Le rapport et l’avis pourront être mis à jour pour prendre en compte les commentaires.