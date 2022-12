Les solutions de financement spécialisées : un catalyseur de l’investissement pour l’industrie manufacturière ?

En ce moment

De plus en plus, les fabricants de produits manufacturés sont incités à investir dans des technologies moins énergivores, plus efficaces et décarbonées. Dans un livre blanc, Siemens Financial Services explique pourquoi les initiatives de durabilité dans le secteur manufacturier vont continuer à être importantes, malgré les difficultés rencontrées actuellement par les industriels. Ce livre blanc explique aussi comment les fabricants peuvent en tirer profit sans peser sur leurs finances.