Comment mettre en place une chaîne logistique à même d’anticiper les aléas ?

Comme on a pu l'observer ces dernières années, un changement de contexte fait évoluer les usages et émerger de nouveaux produits, de nouvelles technologies... Les nouveaux besoins du marché soulèvent des interrogations dans le monde industriel et mettent en évidence la nécessité de reconfigurer la chaîne logistique.

La crise du COVID 19, la guerre en Ukraine, la pénurie des semi-conducteurs… la conjoncture actuelle a mis à rude épreuve la gestion des performances de la chaîne logistique. Face à ces constats, le moment est sans doute propice pour repenser les modèles de gestion de la chaîne logistique. En réponse à cette problématique, les stratégies d’amélioration fournissent une solution pour garantir la résilience de la chaîne logistique et la réponse aux besoins des clients quels que soient les aléas du marché.

La reconfiguration des chaînes logistiques : une nouvelle solution pour gérer les imprévus du marché

L’implémentation d’une chaîne logistique reconfigurable se présente comme une solution pertinente pour subvenir aux demandes du marché. Cette nouvelle tendance désigne « la capacité de la chaîne logistique à modifier sa structure et ses fonctions pour faire face aux perturbations et aux changements du marché »[1]. Autrement dit, une chaîne logistique capable d’adapter sa structure, par les flux physiques, les entrepôts ou les lignes de production, et ses fonctions, par exemple sa capacité de production ou ses délais de livraisons, aux nouveaux besoins.

Cette solution pourrait se présenter aux industriels comme un moyen de mieux gérer la chaîne logistique en s’appuyant sur les six piliers du concept de la reconfigurabilité : la modularité, l’intégrabilité, la convertibilité, la diagnosticabilité, l’évolutivité et la personnalisation. En priorité, il apparaît important de déterminer la capacité de la chaîne logistique de faire face aux imprévus. Pour les preneurs de décisions, cette approche leur permet d’évaluer l’aptitude de leurs chaînes logistiques à reconfigurer leurs structures et leurs fonctions.

Evaluer la capacité de la chaîne logistique à faire face aux imprévus

Les indicateurs de performances jouent un rôle clé dans la recherche de l’amélioration de la reconfigurabilité puisqu’ils fournissent des informations précises et en temps réel. Ces indicateurs permettent aussi de mesurer l’évolution de la performance notamment avec les conditions sous-jacentes qui changent pratiquement tous les jours. Les caractéristiques de reconfiguration jouent un rôle crucial dans l’évaluation de la capacité de la chaîne logistique à faire face aux imprévus. Voici des pistes d’amélioration de cette capacité :

La modularité consiste à concevoir une chaîne logistique modulaire en regroupant ses activités sous un ensemble de modules indépendants afin de réduire les délais ;

L'intégrabilité vise à introduire rapidement et de manière rentable de nouvelles entités, comme des ressources matérielles ou immatérielles, des activités, ou encore des produits, dans la chaîne logistique ;

La convertibilité facilite la conversion de ses entités, comme une ligne de production ou un entrepôt, pour répondre aux nouveaux besoins des clients ;

La diagnosticabilité désigne le fait de diagnostiquer afin de détecter rapidement les défaillances et ainsi de garantir la réactivité de la chaîne ;

L'évolutivité a pour effet de modifier rapidement son débit de traitement de commande et à réduire le lead time ;

La personnalisation a pour action de personnaliser ses produits et services dans un temps de réponse très court et avec une grande variété de fonctionnalités.

Mesurer la reconfigurabilité de la chaîne logistique est un moyen pour les preneurs de décisions d’évaluer la capacité de leurs chaînes logistiques à faire face aux imprévus et d’améliorer ainsi leurs structures et leurs fonctions. Les indicateurs proposés présentent un avantage significatif pour améliorer la performance de leur chaîne logistique dans les stratégies de changement et d’adaptation aux nouvelles exigences du marché.

Par Slim Zidi

[1] Thèse Slim Zidi sur la gestion des chaînes logistiques reconfigurables