Les thèses du mois : « Hydrogène : quels ajustements pour la stratégie française ? »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de janvier, « Hydrogène : quels ajustements pour la stratégie française ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Valorisation de l’urée en hydrogène par électro-oxydation : des études cinétique et mécanistique vers la conception et l’optimisation d’un réacteur à l’échelle pilote

Guillaume Hopsort

Thèse de doctorat en Génie des procédés et de l’Environnement – Soutenue le 06-10-2023.

Laboratoire de génie chimique

Conception et optimisation d’un écosystème synthétique microbien pour la production de bio-hydrogène à partir de déchets de l’industrie laitière

Mayumi Mete

Thèse en Génie des procédés et bioprocédés – Soutenue le 15-12-2023

Département systèmes énergétiques et environnement – Équipe VERTE

Nouvelle approche de stabilisation chimique des ionomères pour pile à hydrogène

Claire Tougne

Thèse de doctorat en Matériaux, électrochimie – Soutenue le 17-03-2023

Systèmes moléculaires et nanomatériaux pour l’énergie et la santé.

Production d’hydrogène par photo-électrolyse de l’eau

Lorenzo Lombardi

Projet de thèse en Chimie inorganique et Bio inorganique, depuis le 01-02-2023

Systèmes moléculaires et nanomatériaux pour l’énergie et la santé.

Stockage d’hydrogène dans des matériaux hybrides innovants

Alex Pennetier

Thèse de doctorat en Physico-chimie des matériaux – Soutenue le 05-01-2023

Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs

Nouveaux matériaux d’électrode bioinspirés et biohybrides pour la production de l’hydrogène

Afridi Zamader

Thèse de doctorat en Chimie inorganique et Bio inorganique – Soutenue le 10-02-2023

Laboratoire de chimie et biologie des métaux

Production bio-inspirée de dihydrogène

Michail Papadakis

Thèses de doctorat en Sciences Chimiques – Soutenue le 17-03-2023

Institut des sciences moléculaires de Marseille

Evaluation du système de stockage de l’hydrogène sous forme de liquide organique transporteur d’hydrogène

Florian D’Ambra

Thèse de doctorat en Matériaux, électrochimie – Soutenue le 17-04-2023

Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux

Optimisation de la production d’hydrogène dans les réservoirs ultrabasiques

Samuel Barbier

Thèse de doctorat en Sciences de la Terre et de l’Univers – Soutenue le 27-06-2022

Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes et environnement

Pleins gaz sur l’hydrogène : trajectoire sociotechnique du déploiement territorial de l’hydrogène en France entre 2010 et 2020

Élise Muller

Thèse de doctorat en Sociologie – Soutenue le 07-03-2023

Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés