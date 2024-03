Le déploiement des technologies hydrogène au regard des objectifs France 2030

L’hydrogène vert représente un marché à fort potentiel. La France, pour sa part, a décidé de consacrer d’importants investissements à ce vecteur incontournable de la transition énergétique, notamment à travers le déploiement de sa stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné.

Un extrait de Filière de l’hydrogène vert : annuaire des acteurs européens, par Arnaud MOIGN

Considéré comme une énergie d’avenir par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’hydrogène devrait jouer un rôle important dans la transition vers la neutralité carbone dans tous les secteurs industriels. C’est notamment le cas dans le domaine des transports, où les piles à combustible pour les véhicules électriques permettent de réduire l’utilisation du diesel. De même, dans le domaine de l’énergie, l’hydrogène peut être une solution de stockage d’électricité pour pallier l’intermittence des énergies renouvelables.

Par ailleurs, si de nouveaux usages de l’hydrogène se sont fait jour, particulièrement dans l’éolien et le solaire, les industries chimique et sidérurgique sont les principales consommatrices de cette énergie décarbonée.

Cependant, actuellement, la production d’hydrogène est encore à plus de 95 % d’origine fossile, ce qui entraîne chaque année l’émission de plusieurs millions de tonnes de CO 2 dans l’atmosphère. La condition essentielle au développement des différents usages de l’hydrogène est donc qu’il soit produit de manière décarbonée, en utilisant de l’électricité à la production elle-même décarbonée, ou en ayant recours à des dispositifs « CCUS » (capture, stockage et utilisation du CO 2 ).

La typologie des acteurs en Europe

Tous pays d’Europe confondus, la grande majorité (59 %) des acteurs de l’hydrogène vert européen sont des acteurs de l’énergie ou des spécialistes de la production, du transport, du stockage et de la distribution de gaz comprimés, de la chimie ou encore dans la R&D.

Par catégorie, la moitié de ces acteurs s’inscrivent dans le secteur de la production d’hydrogène vert, suivis de près par les spécialistes du stockage et de la distribution, également très présents. Le transport de l’hydrogène ou sa consommation sont actuellement des thématiques moins développées.

Le secteur de l’électrochimie apparaît naturellement en tête de la catégorie chimie, l’électrolyse de l’eau étant un procédé clé de la production d’hydrogène vert.

Dans le secteur de la mobilité, l’automobile et le transport lourd arrivent aussi en tête, de manière logique.

La France, leader de l’hydrogène décarboné en 2030 ?

La France est, quant à elle, le pays d’Europe qui compte le plus grand nombre d’acteurs de l’hydrogène vert. Son ambition affichée est notamment de devenir le leader de l’hydrogène décarboné.

Cette ambition se traduit par un soutien public important à la filière. Ainsi, ce sont 7 milliards d’euros qui lui sont consacrés jusqu’en 2030, suite au déploiement de la stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné.

Exclusif ! L’article complet dans les ressources documentaires en accès libre jusqu’au 11 avril 2024 ! Filière de l’hydrogène vert : annuaire des acteurs européens, par Arnaud MOIGN

Crédit image de une : freepik