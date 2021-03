Les thèses du mois : « L’industrie parie sur la relocalisation »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau Nationale des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionnera des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de mars, « L’industrie parie sur la relocalisation », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

– Mondialisation et marché du travail : étude sur les emplois exposés et abrités en France

Par Philippe Frocrain

Thèse de doctorat en Economie et finance

Soutenue le 28-11-2018

Laboratoire Centre d’économie industrielle

– La sécurité économique de la France dans la mondialisation : une stratégie de puissance face aux nouveaux défis du XXIème siècle

Par Axelle Degans

Thèse de doctorat en Géographie et aménagement de l’espace

Soutenue le 02-12-2019

Laboratoire : Habiter

– Le patriotisme économique à travers le cas de cinquante firmes industrielles françaises

Par Franck Dedieu

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Soutenue le 25-06-2019

Léad : Laboratoire d’économie appliquée au développement

– L’avenir productif des territoires industriels : analyse de la diversité des trajectoires économiques locales

Par Marjolaine Gros Balthazard

Thèse de doctorat en Sciences du territoire

Soutenue le 20-11-2018

Laboratoire : Pacte

– La désindustrialisation : quel avenir pour l’industrie en France ?

Par Souhir Ayar

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Soutenue le 20-06-2018

CEPN : Centre d’économie de l’Université Paris Nord

– Les compétences spécifiques territoriales : lien invisible entre les entreprises, les actifs et le territoire

Par Truong Giang Pham

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Soutenue le 06-11-2018

CESAER : Centre d’Économie et de Sociologie Appliquées à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux

– Entre utopie et action collective, comment accompagner la transition des territoires vers l’économie circulaire ? : Le cas de la commande publique dans le secteur de la construction

Par Joël Ntsonde

Thèse de doctorat en Sciences de gestion

Soutenue le 05-10-2020

Centre de Gestion Scientifique

– Maintenir la technologie aérosol et son industrie : une enquête sur les collectifs industriels (1958-2017)

Par Mathieu Baudrin

Thèse de doctorat en Sciences, Techniques, Sociétés

Soutenue le 05-12-2018

Centre de sociologie de l’innovation

– De l’idéologie des industries créatives aux politiques de reconfiguration territorialisées : le cas du territoire métropolitain lyonnais

Par Thomas Bihay

Thèse de doctorat en Sciences de l’information et de la communication

Soutenue le 23-05-2019

Elico : Équipe de recherche de Lyon en sciences de l’Information et de la Communication

– Évaluation économique et environnementale du développement régional d’une filière en interaction multi-secteur et multi-échelle : le cas de la filière forêt-bois du Grand Est

Par Thomas Beaussier

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Soutenue le 08-10-2020

Laboratoire : Bureau d’économie théorique et appliquée

Thèses en cours de préparation

– L’impact de la mondialisation sur les inégalités territoriales en France

Par Paul Dolléans

Projet de thèse en Sciences Economiques depuis le 07-10-2019

Laboratoire : EconomiX

– Comment l’organisation d’instances de participation sur le territoire « du futur » performe-t-elle son public ? La construction d’un smart territoire et territoire du « futur », Île-de-France

Par Carole-Anne Tisserand

Projet de thèse en Sciences, technologies, sociétés depuis le 01-12-2020

Laboratoire : Centre de sociologie de l’innovation