Les thèses du mois : Quels matériaux pour l’Europe des batteries ?

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de janvier, « Quels matériaux pour l’Europe des batteries ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Nanofils de silicium à façon pour nanocomposites de batteries Lithium-ion à haute densité d’énergie

Caroline Keller

Thèse de doctorat en Chimie physique moléculaire et structurale, soutenue le 22-03-2022

Systèmes moléculaires et nanomatériaux pour l’énergie et la santé

Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux

Copolymères en peigne à greffons éthers et carbonates : du design macromoléculaire à leur utilisation comme électrolyte de batterie au lithium

Thomas Clément

Thèse de doctorat en Sciences des polymères, soutenue le 26-03-2021

Systèmes moléculaires et nanomatériaux pour l’énergie et la santé

Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux

Développement d’un procédé innovant pour la valorisation en boucle fermée des matériaux cathodiques usagés provenant de batteries lithium-ion

Delphine Yetim

Thèse de doctorat en Matériaux, mécanique, génie civil, électrochimie, soutenue le 26-01-2022.

Laboratoire d’électrochimie et de physicochimie des matériaux et des interfaces

Nouvelle génération de batteries Li-Air basées sur l’utilisation de MOFs flexibles (Metal-Organic Frameworks)

Yujie Zhang

Thèse de doctorat en Chimie, soutenue le 04-04-2022

Nanosciences et Innovation pour les Matériaux, la Biomédecine et l’Energie

Fonctionnalisation de Nanotubes pour la fabrication de batteries Lithium/Soufre et Lithium/Organique

Hanine Kamaleddine

Thèse de doctorat en Chimie, soutenue le 10-03-2021

Nanosciences et Innovation pour les Matériaux, la Biomédecine et l’Energie

Matériaux pour conversion et stockage simultanés de l’énergie

Jérémy Sum

Thèse de doctorat en Chimie, soutenue le 20-01-2022

Chimie de la matière condensée de Paris

Synthesis, characterization and study of the properties of new exotic lithium ion intercalation compounds

Thomas Marchandier

Thèse de doctorat en Chimie des matériaux, soutenue le 10-12-2021

Laboratoire de chimie du solide et énergie

Advanced Electrolytes for Calcium Batteries

Antonio Scafuri

Thèse de doctorat en Chimie et Physico-Chimie des Matériaux, soutenue le 29-03-2021.

Institut Charles Gerhardt

Particules core-shell à base de silicium comme matériaux d’anode pour batteries Li-ion

Bastien Rage

Thèse de doctorat en Chimie Séparative, Matériaux et Procédés, soutenue le 09-12-2021

Institut Charles Gerhardt

Synthèse de cathodes multimétalliques fluorées pour batteries Lithium métal

Fabien Eveillard

Thèse de doctorat en Chimie des matériaux, nanomatériaux et procédés, soutenue le 03-12-2021

Institut de Chimie de Clermont-Ferrand