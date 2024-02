L’Europe parie sur la gestion industrielle du carbone

La Commission européenne a dévoilé début février sa stratégie de gestion industrielle du carbone pour capter, stocker et utiliser le CO2. Elle vise notamment à définir le cadre réglementaire et d’investissement pour accélérer le déploiement de ces technologies et créer un marché unique du CO2 en Europe.

En décembre 2023, la COP28 a ouvert la voie aux technologies de captage et de stockage de carbone pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Afin d’arriver à la COP30 au Brésil en 2025 avec un engagement climatique renforcé, l’Europe compte adopter un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2040. Les 27 pays de l’UE visent déjà une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030 par rapport à 1990, en vue d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

Mardi 6 février 2024, la Commission a recommandé un nouvel objectif intermédiaire pour 2040, visant une réduction de 90 % des émissions à cet horizon par rapport à 1990. Il reviendra à la prochaine Commission, constituée à l’automne après les élections européennes, de soumettre une proposition législative formelle aux États et eurodéputés. Le même jour, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord politique sur le règlement pour une industrie « zéro net ». Et la Commission a adopté une stratégie de gestion industrielle du carbone pour capter, stocker et utiliser le CO 2 .

Capter, stocker et utiliser le CO 2

L’UE veut développer le captage et le stockage géologique du CO 2 , l’absorption directe du CO 2 atmosphérique, ainsi que le captage et l’utilisation du CO 2 dans la fabrication de produits de construction, de produits chimiques ou de combustibles synthétiques. Le règlement pour une industrie « zéro net » vise le développement d’une capacité de stockage de CO 2 d’au moins 50 millions de tonnes par an d’ici 2030. C’est l’équivalent des émissions annuelles de la Suède en 2022.

Si l’objectif de réduction de 90 % des émissions de gaz à effet de serre est retenu pour 2040, la Commission européenne estime qu’il faudra capter environ 280 millions de tonnes de CO 2 par an d’ici 2040 et environ 450 millions de tonnes par an d’ici 2050. 450 millions de tonnes de CO 2 , c’est l’équivalent des émissions annuelles de la France en 2015. Il faudra en plus absorber du CO 2 de l’atmosphère.

La stratégie de gestion industrielle du carbone vise à fixer un cadre réglementaire et d’investissement pour accélérer leur déploiement et créer un marché unique du CO 2 en Europe. « Cette stratégie devrait catalyser des actions et financements coordonnés », afin de « surmonter les obstacles techniques, réglementaires et économiques » pour construire un réseau européen de transport de CO 2 , analyse Toby Lockwood, du think-tank Clean Air Task Force.

Construire une infrastructure du CO 2

Pour développer ces technologies, une infrastructure de transport de CO 2 sera en effet indispensable. Car le CO 2 capté n’est pas toujours utilisé ou stocké directement sur le lieu de captage. « Le transport du CO 2 peut s’effectuer par gazoduc, bateau, train ou camion », rappelle la Commission, qui va entamer des travaux préparatoires sur un éventuel futur paquet de mesures réglementaires sur le sujet.