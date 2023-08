Nous vous attendons sur le stand C20 au salon FCTM-ESOPE 2023 !

Le salon FCTM-ESOPE, aura lieu les 26 et 27 septembre au DOCK PULLMAN Paris à Saint-Denis Aubervilliers. Cet événement vise à apporter des solutions aux enjeux techniques des équipements chaudronnés, ESP (Electronic Stability Control) et tuyauterie industrielle. C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour les détenteurs et les exploitants d’équipements chaudronnés, sous pression et de structures industrielles.

FCTM-ESOPE est le salon qui offre un panorama complet aux acteurs et décideurs du secteur sur les équipements industriels (ESP, Chaudronnerie, Tuyauterie, Tôlerie, Maintenance) et leurs environnements via deux rassemblements en un même lieu.

Depuis sa création, le salon FCTM est consacré aux technologies de la maintenance, et il regroupe des professionnels et des spécialistes de l’industrie pour discuter des dernières innovations et des meilleures pratiques dans le domaine de la maintenance industrielle.

L’ESOPE, quant à lui, est un symposium européen sur l’ingénierie de précision et la nanotechnologie. Ce congrès réunit des experts et des chercheurs travaillant dans les domaines de la mécanique de précision, de la fabrication avancée et de la nanotechnologie.

À l’occasion de la troisième édition du salon FCTM-ESOPE, plus de 2 000 visiteurs sont attendus, pour rencontrer les industriels français de la chaudronnerie et de la tuyauterie, venus exposer. Ainsi, l’ensemble des acteurs : fabricants, intégrateurs, distributeurs, détenteurs et donneurs d’ordres se mobiliseront pour assister à cette manifestation industrielle.

Durant deux jours, venez découvrir les différents projets et technologies visant à résoudre les problèmes liés aux enjeux techniques des équipements chaudronnés, ESP et tuyauterie industrielle.

Au programme sont prévus :

Venez rencontrer les experts présents en obtenant votre badge en ligne.

Pour plus d’informations sur le salon, rendez-vous sur le site FCTM-ESOPE.com