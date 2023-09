Les innovations sont mises à l’honneur à l’occasion du salon Equip’Auto 2023

Agenda

Nous y serons ! Venez nous voir, stand L068, du 28 au 30 septembre 2023 à l’EUREXPO de Lyon. C’est l’événement de référence de l’innovation pour l’après-vente automobile et les services liés à la mobilité connectée, en France et en Europe. À l’occasion de son édition lyonnaise, le salon EQUIP’AUTO propose un programme riche et ambitieux dédié aux professionnels conjointement avec le salon automobile de Lyon. Avec des conférences, des remises de prix et des espaces thématiques appelés “village”.