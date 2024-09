Participez au concours : Do you speak scientific English !

A l’occasion de la sortie des versions anglaises de nos articles de référence, nous lançons un concours exclusif ! A la clé, un voyage à Londres à gagner ! Immergez-vous dans la langue de Shakespeare tout en enrichissant vos connaissances scientifiques.

Ce concours est ouvert à tous ceux qui souhaitent s’informer tout en se divertissant. Que vous soyez déjà abonné(e) ou non, votre participation est la bienvenue.

Les prix à gagner :

1er prix : Un bon d’achat Eurostar d’une valeur de 800€ ainsi que 3 mois d’accès gratuits aux articles en anglais !

2eme et 3eme prix : 3 mois d’accès gratuits aux articles en anglais !

Les gagnants non abonnés auront l’opportunité de remporter un abonnement chacun d’un an à la ressource documentaire de leur choix, ainsi qu’un accès de 3 mois gratuits aux articles en anglais !

Les dates clés à ne pas manquer :

Début du concours : le 12 septembre 2024

Fin du concours : le 14 novembre 2024

Tirage au sort : au plus tard le 28 novembre 2024

Comment participer ? Rien de plus simple ! Il vous suffit de vous inscrire et de répondre au questionnaire : je participe

Et ce n’est pas quand the chickens have teeth ni quand les cochons voleront que vous pourrez participer : c’est maintenant ! Je participe

Quelques questions, des réponses à trouver sur le site techniques-ingenieur.fr et si vous avez tout juste, vous serez tiré au sort.

Ne laissez pas passer votre chance ! Participez dès maintenant et peut-être serez-vous l’un des heureux gagnants !

Retrouvez le règlement du concours ici.