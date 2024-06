Techniques de l’Ingénieur en anglais : 3 questions à Sylvie Darly, directrice éditoriale

Juin 2024 est à marquer d’une pierre blanche dans la (longue) vie de Techniques de l’Ingénieur : les articles de référence sont maintenant disponibles en français et en anglais !

Presque 7000 articles disponibles en anglais ; comment avez-vous pu traduire un tel volume tout en assurant la qualité des traductions ?

L’équipe éditoriale, les services informatique, web et fabrication se sont mobilisés afin d’identifier le bon prestataire, le bon format de fichier à fournir, les solutions techniques adaptées. L’objectif de ce travail en amont était de permettre à l’intelligence artificielle de traduire tous les éléments constitutifs de nos articles (images, légendes,…).

Mon équipe et moi avons travaillé avec les autres services de manière itérative. Chaque échantillon d’article a été traduit afin de tester des process de traduction différents. Les échantillons d’articles ont été sélectionnés pour leur complexité (des schémas, des figures, des équations…).

Une grille d’évaluation de lecture a été établie, pouvant s’accompagner d’une note et d’une observation. Cette même grille a été utilisée par les auteurs évaluateurs que nous avons sollicités pour la relecture de lots d’articles tests, afin qu’ils les apprécient, selon nos critères.

Ce mode opératoire itératif a permis de travailler dans un process d’amélioration continue, à savoir les points de correction identifiés, l’application de correctif, et une réévaluation des auteurs.

Les articles à venir seront en anglais ou en français ?

Nos auteurs vont continuer à écrire en français ou en anglais puisque certains le faisaient déjà. Mais la mise à disposition de nos articles en anglais nous ouvre de nouvelles perspectives. Nous pouvons dorénavant aller recruter de plus en plus d’auteurs à l’international.

Vous travaillez actuellement à la suite ; la traduction des fiches pratiques, des quiz, des Parcours Pratiques, autant d’outils pratiques à disposition des 300 000 utilisateurs de Techniques de l’Ingénieur, comment opérez-vous les choix éditoriaux ?

L’ensemble de notre travail est sous-tendu par notre stratégie éditoriale en trois dimensions.

La première dimension est l’innovation. Pour générer des nouveautés, nous effectuons une veille de marché en nous documentant, en allant sur le terrain (salons, congrès, colloques…), nous travaillons également avec nos conseillers et des experts scientifiques issus du monde industriel et académique. Il est à noter que chez Techniques de l’Ingénieur, l’innovation passe par la création de contenu, qui fait partie de notre ADN, la création de nouveaux formats (les Parcours Pratiques, les vidéos) mais c’est aussi s’approprier de nouvelles technologies telles que l’IA.

Cet ensemble vise à ajouter de nouveaux services autour de nos contenus. Je n’en dirai pas plus car les projets sont en cours. Nous reviendrons très prochainement vers vous afin de vous faire part de nos dernières innovations.

La seconde est la fraîcheur de notre base. Le client est placé au cœur de notre process, les articles les plus plébiscités sont traités prioritairement en termes de mise à jour et de publications de nouveaux articles sur des sujets connexes.

La troisième dimension est la mise à disposition de l’ensemble des articles archivés, cette mémoire technique est précieuse pour nos clients.

Pour consulter un article de référence en anglais, cliquez sur le drapeau anglais depuis sa version française.