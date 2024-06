Techniques de l’Ingénieur en anglais : une stratégie appuyée par une prouesse technique

7000 articles, leurs 318 000 équations, leurs 148 000 images traduites : un chantier titanesque aidée par l’intelligence artificielle. Quelques explications sur les solutions utilisées pour aboutir à une ressource de référence utilisable aussi bien en français qu’en anglais, sur un site “nouvelle génération”.

Marie Lesavre, en tant que directrice ebusiness et responsable du site Techniques-ingenieur.fr, vous avez piloté la refonte de l’interface. Les pages de consultation des articles ont visiblement évolué. Quels sont les principaux avantages du nouveau design du site ?

La refonte de l’ergonomie des pages a effectivement été réalisée en parallèle de la publication de ces nouvelles versions d’articles en anglais.

Si vous connaissez les contenus de Techniques de l’Ingénieur, vous savez que, lorsque l’on parle des articles de référence, on parle de contenus extrêmement riches et complets, et de fait, techniquement complexes.

Pour vous donner une idée, un seul article c’est l’équivalent d’une vingtaine de pages imprimées très condensées, il est donc impératif d’avoir un découpage et un affichage digeste à l’écran. Les modes de consommation des contenus ont changé et notre mission est de rendre ces contenus facilement exploitables et utilisables par les utilisateurs finaux, notamment sur tous types d’appareil, du PC au mobile.

Par exemple, l’existence d’un sommaire permet de se déplacer dans l’article sans perdre le fil. Ce sommaire, dans sa version complète, vous permet d’accéder directement aux médias et tableaux. Il est également rétractable pour un confort de lecture plein écran.

La barre d’outils (recherche dans l’article, annotation, préférences de police) vous suit désormais partout en haut de l’écran.

Et donc la grande nouveauté est que désormais, dans cette barre d’outil, vous aurez la possibilité de choisir votre langue de lecture : français ou anglais.

L’amélioration du parcours et de l’expérience “utilisateur” passe également par une exploitation plus aisée des équations. Sébastien Avalle, vous êtes à la manœuvre pour cette conversion des équations en MathML. Concrètement, qu’est ce que cela signifie et quel bénéfice pour les abonnés ?

Les équations publiées dans Technique de l’Ingénieur étaient jusqu’à présent affichées sous forme d’images. Nous avons adopté le format MathML, une norme de balisage mathématique, pour offrir une meilleure expérience utilisateur et répondre aux exigences modernes de l’édition scientifique.

La transition vers MathML n’est pas une simple formalité, le déploiement est en cours. Chaque équation a été soigneusement ressaisie grâce à une combinaison de saisie manuelle et de reconnaissance optique des caractères (OCR). Chaque formule a ensuite fait l’objet d’un contrôle qualité visuel rigoureux pour garantir une fidélité et une précision optimale.

Cette évolution ne se limite pas à une amélioration esthétique. En adoptant MathML, nous allons offrir à nos lecteurs la possibilité de copier et coller les équations directement depuis nos publications, dans leurs outils de travail. Les utilisateurs vont ainsi pouvoir réutiliser ou modifier ces équations aisément, optimisant ainsi leur travail et leur productivité.

Le MathML présente également des avantages significatifs en termes d’accessibilité et de référencement.

Étant un langage informatique, il permet aux moteurs de recherche et aux intelligences artificielles de lire et indexer les équations. Cela se traduit par une meilleure visibilité et accessibilité, facilitant la recherche et l’interprétation par des systèmes automatisés sur lesquels nous travaillons actuellement.

Techniques de l’Ingénieur s’est appuyé sur l’intelligence artificielle, pourquoi et avec quelles solutions et experts ?

Ce projet de traduction massive, qui a mobilisé toutes les compétences de notre entreprise, n’aurait jamais vu le jour sans l’intelligence artificielle. Grâce à ces technologies de pointe, nous avons pu surmonter les défis de volume et de qualité, rendant notre contenu accessible en anglais.

Pour traduire automatiquement plus de 7000 articles tout en maintenant une qualité conforme aux exigences de Techniques de l’Ingénieur, nous avons développé une application révolutionnaire : « Trad Factory ». Cet outil intègre des briques d’intelligence artificielle (IA) pour automatiser et optimiser la qualité des traductions.

Afin de garantir une précision et une cohérence irréprochables, nous avons collaboré avec DeepL, une entreprise spécialisée dans la traduction de documents techniques utilisant elle aussi des technologies d’IA avancées. Cette alliance nous a permis de bénéficier d’expertises pointues et des dernières innovations technologiques.

En cette période florissante pour l’IA, nous savons néanmoins qu’il reste essentiel de combiner technologie et expertise humaine. Ainsi, après une traduction automatique réalisée grâce à ces technologies, nous avons prévu une étape supplémentaire où, selon les besoins, un expert peut vérifier et ajuster les traductions pour garantir une qualité optimale.

Quelles sont les prochaines étapes ?

[S.A.] Déjà, d’ici quelques semaines, vous aurez donc toutes les équations en MathML.

Et bien entendu, nous allons finir de mettre en anglais les si nombreuses ressources disponibles sur le site : après les articles de référence déjà traduits vont arriver les fiches pratiques et les Parcours Pratiques.

Notre objectif est de faciliter la tâche à nos clients, dont les équipes ou partenaires sont bien souvent répartis à l’international. Nous savons que leurs besoins en matière de communication et de collaboration transcendent les frontières linguistiques, et nous sommes impatients de leur offrir cet atout supplémentaire.

[M.L.] Nous avons également à cœur de répondre aux nombreuses sollicitations que nous recevons régulièrement de toutes les zones du globe ! L’anglais est un début mais notre solution multilingue permettra de répondre à cette demande croissante et de basculer aisément dans d’autres langues. Nous sommes maintenant prêts à prendre ce virage.

En termes d’ergonomie, la prochaine étape consistera à déployer notre nouveau design sur l’ensemble des pages du site : une refonte visuelle qui facilitera la navigation.

Mais ce n’est pas tout ! Nous n’avons pas fini de vous surprendre avec l’intelligence artificielle.

Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer le lancement imminent de Chat-AI, une solution de chatbot en langage naturel augmentée par l’intelligence artificielle générative. Cette innovation permettra d’explorer les ressources documentaires de manière encore plus efficace et intuitive, offrant ainsi une nouvelle dimension à l’accès à l’information.

Restez à l’écoute, car nous avons encore beaucoup à dévoiler. L’avenir s’annonce prometteur et riche en surprises !