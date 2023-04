Pompes à chaleur les ventes décollent !

Les ventes de pompe à chaleur ont augmenté de plus de 30% en 2022. La société LCP Delta prédit un doublement des ventes d’ici 2030 et leur triplement pour les pompes à chaleur air/eau.

L’État soutient le développement des pompes à chaleur (PAC) air/eau ou eau/eau via la prime « Coup de pouce chauffage » afin de remplacer les anciennes chaudières fonctionnant au gaz, au charbon ou fioul. En parallèle, la directive RE2020 limite désormais l’utilisation des technologies au gaz dans les nouvelles constructions. Associé à la guerre en Ukraine et aux économies d’énergie qu’ils permettent, ces dispositifs entraînent le décollage des ventes de pompe à chaleur, selon une nouvelle étude de LCP Delta, société européenne d’études et de conseil spécialisée dans la transition énergétique.

Ainsi, 550 000 PAC ont été vendues en 2022 en France dont 346 700 PAC air/eau. En 2021, ces chiffres atteignaient respectivement 400 000 et 267 200. Le marché augmente donc de 30 % sur un an pour les PAC air/eau. « Grâce à des réglementations favorables, le marché français des pompes à chaleur croît à un rythme rapide, réagit Arthur Jouannic, directeur du bureau français de LCP Delta. De plus en plus de produits électriques vont être préconisés pour les logements, notamment des pompes à chaleur, des panneaux photovoltaïques, et des voitures électriques. »

Pompes à chaleur : Objectif 2030 !

En plus du remplacement des anciennes chaudières, les PAC se retrouvent de plus en plus dans les bâtiments neufs. Sur ce segment de marché, les ventes progressent de +14,2 % en 2022 par rapport à 2021. Pour les logements résidentiels, les ventes ont progressé de +10 % en 2022, lorsque le nombre de chaudières à gaz vendu a diminué (-15 %). Pour 2023, LCP Delta table sur une nouvelle hausse des ventes de PAC de 13 %.

La loi veut contraindre la rénovation des logements consommant plus de 450 kWh/m²/an (classe G du DPE), soit environ 1,7 million de résidences en France. Les propriétaires pourraient être tentés par l’installation de pompe à chaleur pour améliorer la classe de leur logement. Dans un avis paru en février 2023, les associations négaWatt et CLER-Réseau pour la transition énergétique mettent toutefois en garde sur le fait que la substitution des chaudières à gaz ou au fioul par des PAC dans des passoires thermiques n’a d’intérêt que si le geste est accompagné de la réalisation d’une rénovation globale et performante.

D’ici 2030, LCP Delta prédit que le marché des pompes à chaleur double sa croissance grâce aux subventions disponibles. À cet horizon, les PAC domineront largement le marché de la construction neuve. « La France pourrait être le premier marché en Europe à ne plus installer de chaudières à gaz », prédit LCP Delta. En 2030, plus d’un million de pompes à chaleur devraient être vendues chaque année sur le territoire. Le bureau d’études et de conseil estime que 745 000 de ces installations seront des PAC air/eau.

Les soutiens diffèrent selon le type de PAC installée, l’énergie utilisée dans la chaudière remplacée et le profil des ménages. L’aide atteint par exemple 4 000 € pour les pompes à chaleur air/eau qui remplacent une chaudière au gaz ou au charbon pour les ménages modestes, 2 500 € pour les autres. Dès lors que cette PAC vient en remplacement d’une chaudière fonctionnant au fioul, l’aide atteint 5 000 € pour les ménages modestes, 4 000 € pour les autres. Et quelle que soit la chaudière remplacée, depuis le 1er mars 2023, l’aide atteint 5 000 € pour tous les ménages jusqu’à fin 2025 lorsqu’il s’agit d’installer une PAC eau/eau.

Crédit visuel de une : freepik