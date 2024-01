Pompes à chaleur : des aides capitales pour atteindre les objectifs

L'Association européenne des pompes à chaleur (EHPA) alerte sur la baisse des ventes de pompes à chaleur en Europe. Elle pointe l’importance des soutiens publics pour assurer leur compétitivité dans le contexte énergétique actuel.

L’Europe s’est engagée à installer 30 millions de pompes à chaleur (PAC) d’ici à 2030 dans le cadre du plan REPowerEU. Les ventes de PAC devraient donc décoller. Pourtant, la transition énergétique fait de la résistance. L’association européenne des pompes à chaleur (EHPA) suit les ventes dans 10 pays européens : l’Autriche, la Suisse, l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède. Dans ces pays, après une hausse des ventes de 22 % au premier trimestre 2023 par rapport au même trimestre de 2022, les ventes ont stagné au deuxième trimestre, avant de reculer de 14 % au troisième trimestre.

La baisse des ventes de PAC atteint 66 % en Finlande, 56 % au Danemark et 45 % en Italie. La France se situe dans la moyenne avec une diminution de 13 %. Seule l’Allemagne sort son épingle du jeu avec une hausse des ventes de 60 %. Cette différence illustre le rôle prépondérant de l’État et du marché dans la généralisation des solutions bas carbone. En Allemagne, le gouvernement d’Olaf Scholz est particulièrement ambitieux sur le sujet et il veut aller encore plus loin. Après des mois de controverses, la loi de la coalition gouvernementale sur le chauffage a été adoptée en septembre 2023, rapportent Les Échos. Dès 2024, cette loi imposera aux nouveaux bâtiments l’installation de systèmes de chauffage fonctionnant à 65 % à partir d’énergie renouvelable en remplacement des chaudières au gaz et au fioul. Jusqu’à 70 % des frais d’installation pourront être subventionnés pour aider les ménages.

Pompes à chaleur et aides font bon ménage

Pour expliquer ce recul dans la plupart des pays européens, l’association européenne des pompes à chaleur accuse en premier lieu l’évolution des politiques et des subventions gouvernementales, avec des signaux contradictoires pour les particuliers. En particulier, le plan d’action pour les pompes à chaleur était annoncé par la Commission européenne pour début 2024. Fin décembre, la commission a annoncé reporter sa parution après les élections européennes. En attendant l’élection d’une nouvelle Commission, le retard sera donc considérable.

« Retarder la finalisation de ce plan après les élections ne peut être qualifié que d’erreur », estime l’EHPA. Elle appelle la présidente von der Leyen, la commissaire à l’énergie Kadri Simson et tous les commissaires à « réexaminer et revenir de toute urgence » sur ce report. Avec un tel décalage, les fabricants de pompes à chaleur et de leurs composants craignent pour leur plan d’investissements de 7 milliards d’euros dans la capacité de production et la logistique sur les trois prochaines années.

Réduire l’écart entre le prix de l’électricité et du gaz

L’association européenne des pompes à chaleur met aussi en cause la baisse des prix du gaz fossile et la stagnation des prix de l’électricité à des niveaux particulièrement élevés. Dans ces conditions, l’installation d’une pompe à chaleur semble moins attractive à court terme pour les particuliers.

Dans ce cadre, l’association appelle à une fiscalité énergétique plus équilibrée et à supprimer progressivement les subventions fossiles. Afin de stimuler la demande de pompes à chaleur, elle appelle aussi à réduire les taxes et prélèvements sur l’électricité. Et ce, afin de réduire la différence souvent très importante entre les prix du gaz et de l’électricité. Thomas Nowak, secrétaire général de l’EHPA, recommande via communiqué : « Dans l’immédiat, la politique doit viser à réduire le coût de l’électricité pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Ce prix ne devrait pas dépasser le double du prix du gaz fossile. »

En France, au 1er janvier 2024, les aides de Ma Prime Rénov’ augmenteront de 1 000 euros pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et de 2 000 euros pour une pompe à chaleur géothermique pour les ménages modestes et intermédiaires. Pour être éligible, il faudra réaliser au moins deux types de travaux d’isolation.