La première maison entièrement construite en matériaux composites

Aujourd'hui, les matériaux composites sont présents dans des secteurs aussi variés que la construction navale, l'aéronautique et l'automobile. Mais ils restent boudés dans le bâtiment. Ce domaine a pourtant fort à faire avec la demande croissante de nouveaux logements à l'empreinte écologique réduite. L'entreprise Solutions Composites, et sa filiale Caerostris, en ont bien conscience, et nous le démontrent avec la création de la première maison en matériaux composites...

Après trois ans de travaux, l’entreprise Caerostris a inauguré fin juin 2024, aux Bas Closeaux de Vouvray (Indre-et-Loire), la première maison en matériaux composites. Une consécration pour son président, Laurent Destouches. Pour lui, l’aventure commence en 1998 quand il rencontre les dirigeants de Top Glass. L’industrie italienne, fondée en 1963 à Milan, est spécialisée dans la production par pultrusion (ou extrusion par tirage) de profilés en matériaux composites. Puis en 2018, Laurent Destouches crée en association avec l’entrepreneur Étienne Flesch la filiale de construction de Solutions Composites appelée Caerostris. Un nom loin d’être anodin puisqu’il fait référence à l’arachnide de Madagascar Caerostris darwini, connue pour tisser les toiles les plus résistantes au monde – dix fois plus que le Kevlar !

Un nouveau matériau composite à l’honneur à Vouvray

Caerostris est à l’origine d’un nouveau matériau : Wall E +. Les parois qu’il compose sont les premiers murs à énergie positive (d’où la présence du « E + »). 240 mm d’isolant en fibre de bois sont contenus dans un profilé composite rectangulaire, d’une hauteur pouvant atteindre 16 mètres avec des dimensions de 24*60 cm. La faible épaisseur nécessaire à l’isolation thermique permet un gain de surface habitable d’environ 10 cm. Pesant 37 kg/m2 seulement, les parois en Wall E + sont près de dix fois plus légères que le béton. L’idée est donc d’être en capacité de construire des bâtiments modulaires, facilement démontables et réutilisables. La construction des parois se limite à deux phases. Une première consiste à produire, via une machine de pultrusion, des profilés composites bruts en fibres de verre et en résine qui sont stockés en usine en différents formats. La deuxième phase s’appuie sur la commande du client, avec la découpe des profils et l’ajout des accessoires – identification, connectique, isolation.

À Vouvray, sur un ancien coteau de vignoble situé en haut de la commune, l’entreprise a cherché à réinterpréter l’architecture de la grange et des habitats semi-troglodytes locaux. Dans les terres argilo-calcaires, la température peut ainsi rester à 14°C tout au long de l’année. En lieu et place du bois et de la pierre habituels, Caerostris a réalisé les planchers, les murs ainsi que la couverture avec son matériau Wall E +. Seule une mince couche de laine de roche de 40 mm est venue envelopper l’ensemble de l’édifice pour l’isolation phonique. Finalement, la maison présente une surface habitable totale de 200 m2, répartie sur trois niveaux. Au sous-sol, un garage peut accueillir deux véhicules et se voir adjoindre un espace cinéma, jeux, buanderie ou même une cave. Le rez-de-chaussée contient une pièce de vie (salon, salle à manger, espace cuisine), une suite parentale (avec salle de bain et sanitaires) ainsi qu’un patio. Enfin, l’étage accueille trois chambres, une salle d’eau et des sanitaires. Le tout est chauffé à l’aide d’une pompe à chaleur géothermique via le plancher chauffant et les ventilo-convecteurs.