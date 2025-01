Revue du Magazine d’actualité #17 : du 13 au 17 janvier

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur a le plaisir de vous présenter sa dix-septième revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

Prêt au décollage en 2025 : le plus grand avion électrique du monde

Avec une capacité de 30 passagers et une autonomie initiale de 200 km, l’ES-30 de la start-up suédoise Heart Aerospace s’apprête à révolutionner les trajets régionaux. Prévu pour un vol inaugural au premier semestre 2025, cet aéronef hybride-électrique marque une étape clé vers une aviation plus durable.

Une année de défis pour l’industrie automobile européenne

Entre le ralentissement des ventes de véhicules électriques, le durcissement des normes CO2, la concurrence des voitures chinoises et les restructurations en cascade, l’industrie automobile européenne est à un tournant crucial. Découvrez comment les constructeurs réagissent pour s’adapter à une transition électrique semée d’embûches.

Fusion sous tension : l’ASNR, nouvelle autorité nucléaire française

Née de la fusion controversée entre l’IRSN et l’ASN, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) doit surmonter des tensions internes, des défis budgétaires et des questions d’indépendance. En jeu : la transparence et la réputation de la filière nucléaire française dans un contexte stratégique.

Investissements industriels mondiaux : une chute de 26 % en 2024 malgré l’attrait des États-Unis

2024 a vu les investissements industriels mondiaux chuter, touchant la Chine et l’industrie manufacturière. Pourtant, les États-Unis sont parvenus à attirer les investisseurs européens, devançant l’Asie. Coup d’oeil sur les secteurs en recul, les opportunités pour l’Europe, et le rôle de la France dans ce mécanisme.

Optimiser la gestion des compétences et des plannings pour une industrie plus agile

Un outil SAAS de gestion des compétences, redéfinit l’organisation des équipes de production. Combinant gestion collaborative et formation rapide, cet outil place l’humain au cœur de l’industrie 4.0, favorise la polyvalence, via des solutions sur-mesure pour relever les défis des secteurs exigeants comme l’aéronautique, l’agroalimentaire ou le luxe.

