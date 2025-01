Revue du Magazine d’actualité #16 : du 6 au 10 janvier

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous souhaite une bonne année et une bonne lecture de sa seizième revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

Bonne année 2025 !

Nos meilleurs vœux pour une année 2025 pleine d’énergie positive

Iktos innove dans la découverte de médicaments avec IA et robotique

La start-up française Iktos combine intelligence artificielle, robotique et biologie pour transformer la recherche pharmaceutique. Grâce à des plateformes innovantes comme Iktos Robotics et des acquisitions stratégiques telles que Synsight, elle automatise la conception et le test de molécules thérapeutiques, promettant des avancées majeures dans le développement de nouveaux médicaments.

Une alliance IA et robotique pour redéfinir le développement pharmaceutique

CES 2025 : Innovation, santé connectée et intelligence artificielle au cœur de l’événement

La santé connectée, les neurosciences, et l’omniprésence de l’IA marqueront le CES 2025, selon Matthieu Deboeuf-Rouchon. Découvrez comment cet incontournable de l’innovation mondiale redéfinit nos modes de vie et les technologies de demain.

Santé connectée, IA, neurosciences : les tendances du CES 2025

Batteries électriques en Europe : des ambitions freinées par un démarrage laborieux

Entre faillites, retards de production et projets suspendus, la filière européenne des batteries électriques peine à décoller. Alors que Northvolt frôle la banqueroute et qu’ACC et ProLogium avancent au ralenti, l’objectif de souveraineté énergétique pour 2030 semble encore lointain. Découvrez les défis qui freinent cette industrie essentielle à la transition énergétique.

Pourquoi la filière européenne des batteries électriques rencontre tant d’obstacles ?

Lente adoption des carburants durables : l’aviation peine à décoller vers une décarbonation

Seules 10 compagnies aériennes sur 77 montrent des progrès notables dans l’adoption de carburants durables, selon un rapport de Transport et Environnement. Malgré quelques leaders comme Air France-KLM, le secteur reste largement dépendant des énergies fossiles. Pourquoi ce retard ?

La difficile réduction de l’empreinte carbone de l’aviation européenne

Délocalisation ou relocalisation : que révèle l’étude de l’INSEE sur la réorganisation mondiale des entreprises ?

Entre 2018 et 2020, seules 2,8 % des entreprises françaises de plus de 50 salariés ont modifié leur chaîne de valeur internationale. L’étude de l’INSEE révèle un constat surprenant : les délocalisations concernent des emplois qualifiés, tandis que les relocalisations privilégient des tâches peu qualifiées. Découvrez pourquoi, et quelles tendances pourraient s’accélérer face aux crises actuelles.

Les tendances surprenantes des entreprises françaises entre 2018 et 2020

Initiative 3D Métal : unir les forces pour l’avenir de la fabrication additive