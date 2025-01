Le plus grand avion électrique du monde va s’envoler en 2025

Créée en 2019, la start-up suédoise Heart Aerospace va faire décoller au cours du premier semestre son aéronef de 30 passagers propulsé par quatre moteurs électriques. Son autonomie sera dans un premier temps de 200 km, puis sera étendue à 400 km grâce au développement d'un moteur hybride. L'entreprise vise l'exploitation commerciale de son avion en 2028.

Le plus grand avion électrique du monde va décoller de New York au cours du premier semestre 2025. L’annonce a été faite par la start-up suédoise Heart Aerospace, qui prévoit d’effectuer le premier vol expérimental de son aéronef baptisé ES-30 depuis l’aéroport international de Plattsburgh. Cet aéroport a été sélectionné, car il bénéficie à la fois d’une infrastructure aérodrome étendue, d’une faible densité de trafic aérien, ainsi qu’un fort soutien des autorités locales pour les initiatives en matière de nouvelles technologies de transports.

Le vol inaugural de ce démonstrateur aura pour objectif de valider les capacités de la technologie de propulsion électrique développée par l’entreprise. Il subit actuellement des essais au sol, qui portent sur des opérations de charge, de roulage et des procédures de retournement. Ces essais ont aussi pour but de valider les systèmes critiques grâce à des tests matériels à bord et hors de l’avion.

Avec une envergure de 32 mètres et pouvant embarquer jusqu’à 30 passagers, cet aéronef aura dans un premier temps une autonomie de 200 kilomètres, propulsés par quatre moteurs alimentés par des batteries rechargeables en 30 minutes. La distance parcourue sera ensuite étendue à 400 km grâce au développement d’un moteur hybride et la présence de turbogénérateurs. Cet avion électrique à décollage et atterrissage conventionnel, aussi appelé eCTOL pour Electric flight for Conventional take-off and landing aircraft, sera adapté aux trajets régionaux court-courriers. Il a aussi la particularité de décoller et atterrir sur des pistes courtes de 1 100 mètres de long.

À l’origine, Heart Aerospace avait développé un avion entièrement électrique de 19 places, avant de changer de stratégie et d’opter pour un modèle intégrant un moteur hybride d’une plus grande autonomie et d’une plus grande capacité. Selon Anders Forslund, cofondateur et PDG de l’entreprise : « Les avions commerciaux électriques ont le potentiel de réduire les coûts d’exploitation des compagnies aériennes américaines, créant ainsi une formidable opportunité pour rétablir des lignes aériennes régionales qui stimulent les économies locales, stimulent le tourisme et améliorent l’accès aux centres urbains. »

Des batteries plus légères pour limiter le poids de l’avion

La société suédoise a fait appel à BAE Systems, une entreprise britannique travaillant dans les secteurs de la défense et de l’aérospatial, pour l’aider à concevoir un modèle de batteries innovant, notamment au niveau de leur légèreté. L’aéronef sera presque entièrement construit en interne dans les installations de Heart Aerospace à Göteborg.

La start-up développe simultanément les processus de conception de cet avion et de production en série, qui s’appuient sur les dernières technologies en matière de fabrication de composites et de gestion du cycle de vie des produits. Une usine pilote de fabrication va sortir de terre avec des chaînes de montage automatisées et pilotées grâce à l’analyse des données, avec une inspection non-destructive.

Ce premier vol marque une étape cruciale dans la fabrication de cet avion. La prochaine étape de développement de l’ES-30 consistera à la construction d’un prototype de pré-production qui permettra de peaufiner davantage les méthodes de conception et de production sur la base des leçons tirées du vol du démonstrateur. Ce prototype devrait effectuer un vol hybride-électrique en 2026 afin de démontrer également la fiabilité du système de propulsion hybride conçu par la société. Heart Aerospace vise la certification de son ES-30 et son exploitation commerciale en 2028.

L’entreprise n’est pas la seule à développer un avion électrique. La start-up américaine BETA Technologies a fait sortir son premier avion électrique de sa chaîne de montage en novembre dernier et l’a fait voler. Nommé Alia CTOL CX300 et de type eCTOL, il a déjà reçu un certificat de navigabilité délivré par la FAA (Federal Aviation Administration). D’une capacité de 5 passagers, il doit encore faire l’objet de plusieurs tests avant de pouvoir entrer dans sa phase d’exploitation commerciale.

Crédit de Une : Heart Aerospace