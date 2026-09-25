Revue du Magazine d’Actualité #85 du 21 au 25 septembre

Alors que l'automne s'installe sous des températures encore élevées, cette semaine met en avant des matériaux plus ingénieux, un système électrique qui se réinvente et une Europe toujours en quête d'élan.

Des laboratoires aux réseaux, en passant par l’espace, l’innovation reste le fil conducteur de l’actualité.

🧪 MATÉRIAUX

Titane imprimé en 3D : une structure métallique capable de flotter

Des chercheurs du RMIT et du CNAM ont rempli de mousse polyuréthane les montants creux d’une structure lattice en titane imprimée en 3D. Le matériau obtenu est léger, résistant et continue de flotter même endommagé, ce qui ouvre des perspectives pour les applications marines.

🛟 Plongez dans les secrets du titane flottant

Des composites intelligents aux procédés hybrides, les nouvelles ruptures matériaux se préparent

Les composites ne visent plus seulement l’allègement. Ils intègrent désormais des fonctions électriques ou électrochimiques, grâce à la fabrication additive et au placement automatisé de fibres. L’industrialisation et le recyclage restent les principaux défis.

🧵 Explorez les composites de demain

⚡ ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Électricité : les renouvelables baissent la facture

Selon la CRE, l’éolien et le solaire ont fait baisser les prix de marché d’environ 20 €/MWh en 2025, pour un coût complet du système en hausse de 5 %. En période de crise, ils jouent un rôle d’assurance pour les consommateurs.

💶 Décryptez la valeur assurantielle des renouvelables

NIMOS Design fait entrer le pylône électrique dans l’ère du design industriel

NIMOS Design a remporté le concours « Pylône 2025 » de RTE avec des pylônes en béton et acier aux formes organiques. Préfabriqués, ils affichent un bilan carbone réduit de moitié, et 1 000 unités sont prévues sur le réseau d’ici 2040.

✏️ Découvrez le nouveau visage du pylône électrique

Maud Lelièvre : « Si nous n’investissons pas aujourd’hui dans la protection de la biodiversité, nous le paierons plus tard »

La loi nature a 50 ans et la loi biodiversité 10 ans : la directrice de l’UICN en dresse le bilan. Le préjudice écologique et les ORE sont des avancées, mais des reculs persistent sur la compensation, les néonicotinoïdes et la protection des espèces.

🐝 Faites le point sur la biodiversité avec l’UICN

🚀 EUROPE & ESPACE

Rapport Draghi : l’Europe accélère, mais peine encore à passer aux actes

Deux ans après le rapport, 26 % des 30 recommandations clés suivies par la JEDI sont mises en œuvre. Les matières premières, la défense et l’IA progressent, mais le découplage des prix gaz-électricité et la dette commune restent en suspens.

📊 Mesurez les avancées du rapport Draghi

Avec Roman, la NASA veut changer d’échelle dans l’observation du cosmos

Le télescope Nancy Grace Roman a un champ de vision au moins cent fois supérieur à celui de Hubble. Il doit étudier l’énergie noire et la matière noire, et pourrait découvrir environ 2 500 exoplanètes.

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👓 Bon week-end et bonne lecture 📰