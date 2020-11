Alumni for the planet : les étudiants de l’enseignement supérieur pour le climat

Alumni for the Planet lance auprès de tous les Alumni -à savoir les anciens élèves- de l’enseignement supérieur un appel à agir pour lutter contre les dérèglements climatiques et environnementaux, en intégrant l’ensemble de leurs impacts économiques et sociaux.

« Nous voulons constituer au cours des prochains mois un réseau d’Alumni engagé pour l’action sur le climat et l’environnement de plusieurs dizaines et on espère rapidement de plusieurs centaines de milliers de personnes », prévient Michel Salem-Sermanet, l’un des 21 bénévoles fondateurs du collectif Alumni for the planet et directeur général d’Efficacity, centre de recherche et développement dédié à la transition énergétique.

En lien avec la Conférence des Grandes Ecoles, la Conférence des Présidents d’Université, et Ingénieurs et scientifiques de France, Alumni for the planet compte sur l’implication de tous pour mobiliser au plus vite les diplômés de l’enseignement supérieur français, issus notamment des grandes écoles et des universités sur ces deux grands enjeux mondiaux.

S’engager au sein de son entreprise, sa ville et au quotidien

Au cours des six derniers mois, l’équipe de bénévoles a mené un travail de concertation auprès d’une quarantaine d’associations d’Alumni, des fédérations, des scientifiques et des dirigeants d’entreprises pour comprendre ce que ce nouveau réseau pourrait apporter. « Nous avons mis au point une plateforme d’information, de mise en relation, d’aide à l’action pour les Alumni pour les aider à agir concrètement soit dans leur entreprise, dans leur ville ou dans leur quotidien », partage Michel Salem-Sermanet.

Alumni for the Planet estime que les Alumni occupent ou occuperont des postes à responsabilité en France et à l’international, et que leur engagement, en particulier dans leur milieu professionnel, peut avoir un impact très significatif. Le collectif a déjà commencé à fédérer des dirigeants d’entreprise et d’organisations et les associations d’Alumni des écoles et universités. Pour souligner l’importance de la collaboration entre toutes les catégories d’acteurs, elle a demandé et obtenu le parrainage de Pascal Demurger, directeur général du groupe MAIF, de Yann Arthus-Bertrand, président de la fondation GoodPlanet, et de Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du groupe n°1 du GIEC.

Concrètement, Alumni for the Planet met en réseau les Alumni souhaitant s’engager en donnant accès à des idées et des personnes ressources et en permettant de témoigner du résultat de ses actions pour donner aux autres l’envie de s’engager. Emery Jacquillat, président du Club des entreprises à mission, rappelle que tout un chacun peut agir. « Au sein des entreprises, nous avons tous un pouvoir. Le directeur financier peut s’intéresser à la finance verte, le directeur informatique au green IT, la direction de la RSE à l’entreprise à mission… ».