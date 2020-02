Techniques de l’Ingénieur et Quick-FDS se rapprochent en 2020

Cette année est l’occasion pour les deux marques d’entamer une nouvelle étape : la société CMT SAS, qui édite le site www.quickfds.com, rejoint les Editions T.I., éditeur de Techniques de l’Ingénieur.

Les deux sociétés faisaient déjà partie du même groupe, WEKA. Chacune partenaire de longue date des industriels, et notamment dans les secteurs utilisant des produits chimiques, elles ont décidé d’unir leurs forces en 2020 afin de proposer des solutions complémentaires.

En effet, créée en 1993, CMT SAS éditait la solution Quick-FDS® de distribution réglementaire des Fiches de Données de Sécurité (FDS) aux clients de produits chimiques. De son côté, Techniques de l’Ingénieur est la plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française et accompagne les industriels dans leurs projets de développement depuis plus de 70 ans, en apportant une réponse sur mesure aux problèmes les plus complexes.

Cette fusion permet au groupe WEKA de centraliser dans une entité juridique unique, Editions T.I., ses activités d’édition et de service pour les clients industriels. Par ailleurs, la similarité des marchés et la connexité des problématiques traitées par les deux « business unit » vont permettre d’exploiter de nombreuses synergies, notamment en mutualisant des contenus réglementaires sur les thématiques liées aux produits chimiques.

Quick-FDS conforte ainsi sa position de leader et continue à être porteur d’innovations en proposant des prestations personnalisées et des solutions en ligne à la carte, pragmatiques et bon marché pour une gestion optimisée des FDS et du risque chimique.

De son côté, Editions T.I. renforce son offre sur les sujets de la sécurité, de l’environnement et du risque chimique.

Plus généralement, ce rapprochement s’inscrit dans une stratégie de développement des gammes dédiées aux services QHSE et réglementation produits des entreprises.