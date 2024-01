Techniques de l’Ingénieur partenaire du salon Systèmes et Objets Connectés !

C’est un nouveau rendez-vous à noter ! Techniques de l’Ingénieur est partenaire du salon Systèmes et Objets Connectés (S.O.C) qui aura lieu les 3 et 4 avril 2024 à Paris Expo - Porte de Versailles au Hall 2.2.

Le salon incontournable de l’IoT, la cybersécurité, et de l’intelligence embarquée !

L’intégration des systèmes et des objets connectés représente un défi crucial pour l’avenir de l’industrie française. Il est essentiel de se concentrer sur l’Internet des objets (IoT), la cybersécurité et l’intelligence embarquée pour répondre aux demandes et aux projets émergents des marchés.

Réunissant les acteurs et les décideurs engagés sur les marchés de l’IoT, du MtoM, de l’Embarqué, de la Data, du Cloud et de l’IA, vous aurez l’opportunité d’échanger avec les professionnels du milieu. Pour adresser les défis liés à la protection des données à tous les niveaux de l’industrie, des services et des collectivités, le Forum Cloud+Security a lieu simultanément et dans le même hall que le salon S.O.C.

En deux jours, découvrez les dernières tendances dans l’industrie au travers d’ateliers, tables rondes, keynotes, avis d’experts, témoignages-projets et plus de 80 conférences vous permettant d’enrichir vos connaissances et ainsi, choisir les solutions adaptées à vos besoins.

Au programme :

Un cycle de 12 conférences “Conduire un projet IoT”

5ᵉ colloque “Asset Tracking Systems – ATS™

Le 1ᵉʳ printemps de la 5G d’entreprise

Le Forum “Innovative City”

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site.