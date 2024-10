L’IoT va devenir plus performant et plus sécurisé

L’IoT (ou l’Internet des objets) est en constante évolution. Plusieurs tendances se dessinent : l’intégration de l’intelligence artificielle, du Edge computing et de la blockchain… À la clé, des connexions plus efficaces et sûres.

L’Internet des objets (ou IoT pour « Internet of Things ») désigne un réseau de dispositifs physiques, de véhicules, d’appareils et autres objets dotés de capteurs, de logiciels et d’une connectivité réseau. Ces appareils « intelligents » peuvent collecter et partager des données, ce qui leur permet de communiquer entre eux et d’effectuer diverses tâches de manière autonome.

Le nombre de ces appareils connectés augmente rapidement. Mais la mise en œuvre de scénarios IoT se heurte encore à certaines limites et à des défis : confidentialité des données, interopérabilité, évolutivité, consommation d’énergie…

De nouveaux développements devraient accélérer et simplifier son introduction. Voici les quatre principales tendances.

1. Des systèmes IoT intelligents et réactifs grâce à l’IA

L’IA et le machine learning sont de plus en plus utilisés pour optimiser certains processus. L’IoT n’échappe pas à la règle. En analysant de grandes quantités de données, l’IA améliore les applications de l’IoT dans des domaines tels que la maintenance prédictive et la gestion de l’énergie. La combinaison des capacités analytiques de l’IA avec les capacités de collecte et de surveillance des données de l’IoT devrait permettre de créer un écosystème où les informations opérationnelles sont recueillies plus efficacement.

Mais l’intégrité des données, basée sur l’utilisation de sources de données fiables et authentiques, est cruciale pour instaurer la confiance dans les écosystèmes…

2. Des performances améliorées grâce au Edge computing

Le Edge computing (ou informatique en périphérie) permet de traiter les données plus près de la source. Cela réduit également la quantité d’informations qui doit être envoyée à un datacenter. D’où une latence plus réduite, ce qui est important pour les applications en temps réel telles que l’automatisation industrielle. Le développement des réseaux 5G améliorera encore la communication entre ces appareils et permettra un traitement des données plus rapide et plus efficace.

3. La sécurité de l’IoT renforcée grâce à la blockchain

Ces appareils gérant de plus en plus de données. Il est primordial d’assurer leur confidentialité et intégrité. La nature décentralisée de la blockchain, avec la capacité de garantir l’authenticité et la sécurité des transactions de données à travers le réseau, permet de relever ces défis.

4. Une meilleure gestion des appareils grâce à une nouvelle norme

L’eSIM SGP. 32 (eSIM pour « embedded SIM ») pour l’IoT a été créée pour répondre aux besoins des déploiements IoT. La SGP.32 est une nouvelle spécification publiée par la GSMA (Global System for Mobile Communications) en mai 2023 pour le provisionnement SIM à distance.

Ainsi, il ne sera plus nécessaire d’établir des connexions supplémentaires via Wi-Fi ou Bluetooth lors de la mise en service d’un appareil IoT. Cela simplifiera à la fois le matériel de l’appareil et les processus logistiques.

Les données de connexion et les paramètres requis pour la carte SIM peuvent être envoyés directement aux appareils par voie hertzienne (OTA). Cela facilite grandement le chargement, l’activation et la gestion des profils SIM des appareils IoT. Ceux-ci peuvent ainsi être gérés de manière plus efficace et plus souple tout au long de leur cycle de vie.