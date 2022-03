Une semaine de conférences et d’ateliers dédiée au verre

Du lundi 4 au vendredi 8 avril, aura lieu à Yzeure une semaine thématique consacrée au verre. Organisée au lycée Jean Monnet, en collaboration avec un riche panel de partenaires scientifiques, et à l’occasion de l’Année internationale du verre (Nations Unies), elle propose une sélection de conférences, de tables-rondes et d’ateliers, ainsi qu’une exposition d'œuvres de créateurs verriers.

Utilisé à l’état naturel depuis la Préhistoire, et fabriqué depuis – approximativement – l’an 3500 av. J.-C., le verre, élément omniprésent qui a traversé les âges, est en perpétuelle évolution. Plusieurs millénaires plus tard, 2022, proclamée par les Nations Unies “Année internationale du verre”, célèbre ce matériau si cher à nos usages quotidiens. C’est dans ce contexte exceptionnel que se déroule du 4 au 8 avril la semaine “Le verre dans tous ses états”, organisée au lycée Jean Monnet, à Yzeure, en région Auvergne-Rhône-Alpes. L’occasion de se retrouver autour d’une série de conférences, de tables-rondes et d’ateliers, axés toutes sur le verre : son histoire, sa composition, ses propriétés mécaniques et physico-chimiques, son design, son recyclage, ou encore les métiers du verre, entre autres sujets abordés. Il sera aussi possible d’admirer une exposition d’œuvres de créateurs verriers.

La semaine, organisée sous la houlette de l’Ecole nationale du verre et de l’Année internationale du verre, regroupe de nombreux partenaires : Moulins Communauté, l’Université Jean Monnet (Saint-Etienne), le lycée CFA Dorian, le lycée Lucas de Nehou, la Fédération des industries du verre, la Fédération du cristal et du verre, la Fédération française des professionnels du verre, le club Rotary de Moulins-Yzeure et l’Union pour la science et la technologie verrières.

