A l'approche du colloque intitulé "La microbiologie du sol au service d’une agriculture durable : diagnostics et solutions innovantes", organisé les 27 et 28 juin par le think tank Adebiotech, nous vous proposons un dossier sur la préservation des sols. Ce congrès se déroule sous la direction scientifique de Lionel Ranjard. Ce spécialiste en écologie microbienne des sols agricoles et en agroécologie est auteur et conseiller scientifique auprès de Techniques de l’Ingénieur.