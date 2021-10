3 évènements à ne pas manquer: Smart City, Journée du Génie écologique et SIANE

La semaine prochaine, Techniques de l'Ingénieur sera présent à trois évènements : Smart city, la Journée de conférences sur le génie écologique du sol et SIANE. Venez nous rencontrer !

Smart City, carrefour des projets de la Relance, le 20 et 21 octobre à Paris – Porte de Versailles

Techniques de l’Ingénieur est fier de participer au salon Smart City + Smart Grid à Paris, Porte de Versailles, au niveau du Hall 5.1. Retrouvez-nous au stand D38 pour échanger sur le sujet de la ville intelligente.

Depuis 2013, Smart City + Smart Grid a pour mission de favoriser la rencontre entre les entreprises, les décideurs locaux et territoriaux et les porteurs de projets sur des thématiques telles que le « smart city » et la transition énergétique.

Ces thèmes seront également abordés lors des nombreuses conférences et ateliers. Retrouver le programme ici.

Journée de conférences sur le génie écologique du sol au service d’une société durable, le 21 octobre à l’espace Chaptal, Paris 9ème

A l’occasion de la nouvelle offre « Génie écologique », Techniques de l’Ingénieur vous invite à une journée de conférences autour des solutions apportées par le génie écologique pour la préservation des sols.

Venez à la rencontre des intervenants issus de la recherche et d’organismes publics et privés pour échanger sur leurs travaux. Cliquez ici pour avoir le programme de la journée.

Inscrivez-vous vite en présentiel ou à distance, le nombre de places est limité !

SIANE, les 19, 20 et 21 octobre à Toulouse – au MEETT

Techniques de l’Ingénieur est partenaire du salon SIANE, au nouveau Parc des expositions de Toulouse, le MEETT.

SIANE est le salon où industrie et innovation se rejoignent. Un lieu de veille, de rencontres et d’échanges idéal pour faire émerger de nouvelles perspectives, opportunités et développer des relations.

Cette édition 2021 mettra en avant :

une véritable usine de production du futur avec près de 150 machines-outils, robots, équipements et innovations exceptionnelles à travers des animations, démonstrations, conférences et plateaux TV.

des sous-traitants dans les secteurs des équipements de production, du travail des métaux, des fournitures industrielles, de la transformation des matières, de l’électricité et de l’électronique, des services à l’industrie…

Des rendez-vous d’affaires ciblés et qualifiés avec les exposants peuvent être organisés pour un gain de temps et une efficacité maximale.

Le programme de conférences techniques est disponible ici.

Il s’agit d’une belle vitrine de 3 jours pour les industriels et sous-traitants qui offre la possibilité de mettre en valeur l’industrie du futur!

N’attendez plus pour imprimer gratuitement votre badge visiteur.

Information supplémentaire

Techniques de l’Ingénieur soutient la 6ème édition de Biomim’expo qui se tiendra le 19 octobre 2021 à la Cité des sciences (Paris). Voici le programme de la journée.