Technique de l’Ingénieur présent au salon Smart City + Smart Grid et IBS 2021

Le Carrefour des projets de la relance

Smart City + Smart Grid revient dans le calendrier des salons à ne pas manquer pour une 7ème édition et ce, après des reports de dates imposés par l’évolution de la crise sanitaire.

Cette période de latence forcée aura, en tout cas, servi à prendre un peu de recul et à consolider quelques évidences. L’impact de l’activité humaine sur l’environnement nous revient comme un boomerang sous forme d’événements climatiques extrêmes et de pandémies. Le temps qu’il nous reste afin d’inverser la tendance ou du moins de limiter les dégâts un maximum, nous sert à trouver de nouvelles solutions quant à notre façon de vivre. La transition énergétique – fer de lance de la lutte contre le réchauffement climatique est au centre de cet événement auquel Techniques de l’Ingénieur participe le 20 et 21 octobre, Porte de Versailles.

En parfaite corrélation, ce salon se joindra à la 11ème édition d’IBS 2021 en 100% physique.

La liaison de 2 salons au cœur des problématiques actuelles

Le salon Smart City + Smart Grid et IBS 2021 seront 2 grands rendez-vous attendus à l’automne orientés sur les objectifs ambitieux de la transition énergétique en termes de consommations, d’empreinte carbone et de nouveaux usages associés.

Avec près de 150 exposants et plus de 7 500 visiteurs attendus sur 2 jours, ces 2 events devraient permettre de valider par des échanges, enfin présentiels, les projections de croissance du secteur.

A propos du salon Smart City + Smart Grid

Depuis sa création en 2013, Smart City + Smart Grid a pour vocation d’être un catalyseur et un facilitateur de rencontres pour les porteurs de projets « smart city » . Il accompagne les entreprises, les décideurs locaux et territoriaux à mieux appréhender et identifier les nouvelles technologies et solutions « smart cities » disponibles sur le marché pour des bâtiments, des villes et des territoires durables, intelligents et connectés…

En parallèle un cycle de conférences-débats et d’ateliers orientés cas pratiques, retours d’expériences et les usages des smart cities s’organise avec le témoignage d’utilisateurs, d’élus, de praticiens pour décrypter les dernières tendances qui se dessinent dans la Smart City.

Soyez les acteurs de demain !

Plus que jamais, Smart Cities/Smart Grids sera le carrefour où porteurs de projets et apporteurs de solutions trouveront un lieu d’échange et de partage. Rendez-vous à Paris les 20 et 21 octobre prochains.

