Biomim’expo : la vitrine du biomimétisme, soutenue par Techniques de l’Ingénieur

19 octobre 2021, le grand show à la Cité des sciences (Paris)

Chaque année, Biomim’expo rassemble des experts et des acteurs de toutes les disciplines scientifiques et dans tous les secteurs d’activités. Un rendez-vous donné le 19 octobre à ne pas manquer !

A l’heure où les entreprises doivent investir et s’investir dans la transition écologique, le biomimétisme apparaît comme une piste à investiguer. Cette idée qui parait simple et disruptive est surtout fort intéressante : ce champ de recherche est aujourd’hui le plus grand open lab du monde, éprouvé par 3,8 milliards d’année de R&D et d’optimisation continue. Il touche des domaines aussi larges que la gestion et production de l’énergie, la fabrication de matériaux, la chimie verte, le recyclage, l’ergonomie, les écosystèmes…

L’excellence française

La recherche française, académique ou appliquée, est très présente dans ce domaine. Plus de 200 équipes travaillent sur des procédés bio-inspirés ; la « Biomim Deeptech » française a déjà levé 500 millions d’euros à travers des entreprises telles que Corwave, pompe cardiaque à ondulation ; Tissium, colle chirurgicale sans suture ; Prophesee, nouveau capteur d’images inspiré de la rétine humaine ; M2i, alternative aux pesticides par confusion sexuelle des insectes… Des cursus et masters se mettent en place, de Polytechnique à Ensci Les Ateliers en passant par Sup’biotech ou l’Université de Pau et bien d’autres.

Biomom’expo : une journée riche d’expériences

Le 19 octobre, la journée commencera dès 9h30, introduite par Kalina Raskin, directrice générale du Ceebios et Alain Renaudin, fondateur de Biomim’expo et président de NewCorp Conseil.

S’en suivront une série de conférences et tables rondes sur des sujets aussi variés que la ville et l’architecture, les matériaux, l’inspiration venue de l’espace ou des océans, la cosmétique et le soin, ainsi qu’ un point sur l’excellence et le rayonnement de la France. Annick Girardin, ministre de la Mer est également attendue.

A côté des conférences, des exposants vous présenteront leurs innovations ; des ateliers vous permettront des expériences participatives ; vous pourrez vivre « l’overview effect » ou assister à la finale du Biomim’Challenge.

Consultez le programme complet ici.