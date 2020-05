5 techniques originales pour contourner la censure

Pour contourner la censure que certains régimes imposent à leurs citoyens, des contre-mesures sont mises en place. Inventer un nouveau langage, créer une bibliothèque sur un jeu vidéo, décliner son site d’information sur le dark web, utiliser le réseau satellitaire ou encore élaborer une IA stratégique : voici 5 technologies originales pour continuer d’accéder librement à des contenus interdits.

1. Un nouveau langage

Pour pouvoir parler librement de sujets sensibles sur les réseaux sociaux – comme l’épidémie actuelle de Covid-19 – les internautes chinois doivent faire preuve d’inventivité. Ils ont ainsi créé un nouveau vocabulaire qu’ils font évoluer au fil des nouvelles restrictions du gouvernement. Ainsi, en janvier, “des utilisateurs du réseau social chinois Weibo se sont plaints que les mots « Wuhan » et « Hubei » – là où l’épidémie a commencé – faisaient l’objet de restrictions”, explique Amnesty International. Pour continuer à évoquer ces deux villes, les internautes ont utilisé « wh » et « hb », les initiales de Wuhan et Hubei, en remplacement.

Pour désigner les quatre hommes politiques régionaux, à savoir le gouverneur de la province du Hubei, le secrétaire du Comité du Parti communiste du Hubei, le maire de Wuhan et le secrétaire du parti de Wuhan, l’acronyme F4 a été choisi. Le nom d’un boys band taïwanais reconnu. “Pour beaucoup, ces quatre hommes sont les principaux responsables de l’épidémie massive”, ajoute Amnesty International. Le langage passe aussi par les images : celle du panda représente le Bureau de la sécurité intérieure. Pour faire référence au VPN, un réseau privé virtuel permettant de “passer par-dessus la grande muraille pare-feu de Chine”, les internautes utilisent “échelle” et “nouilles pho vietnamiennes”, une expression qui ressemble à “passer de l’autre côté du mur” en chinois.

2. Une bibliothèque sur Minecraft

Reporters sans frontières (RSF) a créé une bibliothèque non censurée sur le jeu Minecraft. Considéré comme un jeu créatif, celui-ci n’est pas perçu comme une menace par les régimes oppressifs. Le contenu est accessible à tous les joueurs. Et pour pouvoir intégrer du contenu dans cette bibliothèque, “les journalistes nous soumettent des articles que nous vérifions avant de les mettre en ligne”, explique Jennifer Schiementz, responsable communication presse de Reporters sans frontières en Allemagne.

Créée par la société Blockworks, un collectif de 60 designers, animateurs, artistes et développeurs, la bibliothèque comptabilise depuis sa création environ 20 000 visiteurs de tous les pays du monde. “Jusqu’à présent, les commentaires que nous avons reçus ont toujours été positifs”, ajoute Jennifer Schiementz. “Cependant, les utilisateurs essaient actuellement d’envoyer du spam via le chat dans Minecraft et nous avons des trolls. Nous essayons de maîtriser cette situation, peut-être en désactivant la fonctionnalité chat”. Avant cette bibliothèque, RSF avait déjà contourné la censure avec des services de streaming musical.

3. Un site d’information décliné sur le dark web

Pour contourner la censure appliquée par la Chine, l’Iran et le Vietnam, qui ont bloqué l’accès aux contenus de la BBC, le site d’information britannique a annoncé le 23 octobre 2019 son arrivée sur le dark web. “La BBC a mis son site web d’actualités internationales à disposition via le réseau Tor, dans le but de contrecarrer les tentatives de censure”, précise BBC News dans un communiqué. Le média utilise plus exactement le navigateur web “Tor Browser” basé sur Firefox et permettant de préserver l’anonymat de son utilisateur.

4. Une utilisation du réseau satellitaire

Pour ne pas passer par le réseau filaire, le logiciel Toosheh, créé en 2016, permet d’utiliser le réseau satellitaire pour transférer des vidéos, des textes et des logiciels. Avec cette technique, les Iraniens peuvent ainsi télécharger 1 Gb de contenus sur les sites d’informations bloqués, des livres censurés, des podcasts, etc. Pour y accéder, il est nécessaire d’installer le logiciel Toosheh sur son ordinateur, puis d’aller chercher les références de la chaîne Toosheh sur le satellite YahSat. “La position du satellite YahSat est telle que brouiller ses ondes [l’une des méthodes de l’Etat iranien pour se battre contre les chaînes satellites] est presque impossible”, explique Mehdi Yahyanejad, chercheur à l’Université de Californie du Sud au journal Le Monde.

La technologie aurait par exemple été utilisée fin d’année 2019 en Iran lorsque le gouvernement a fermé aux citoyens l’accès à internet, en réponse aux manifestations en cours dans le pays. Une connexion satellitaire jugée “difficilement accessible pour les Iraniens” par Frédérick Douzet, professeure à l’Institut français de géopolitique (Paris VIII) et directrice de Geode (un centre de recherche et de formation pluridisciplinaire consacré aux enjeux stratégiques et géopolitiques du numérique), interrogée par Le Monde.

5. Une IA capable d’élaborer des stratégies

Des informaticiens de l’université de Maryland aux États-Unis ont conçu en novembre 2019 une intelligence artificielle permettant de contourner les mécanismes de censure. Baptisée Geneva, pour Genetic Evasion, cette intelligence artificielle d’inspiration biologique a été développée pour fonctionner en arrière-plan lorsqu’un utilisateur navigue sur le web à partir d’un navigateur standard. “Comme les systèmes biologiques, Geneva forme des ensembles d’instructions à partir de blocs de construction génétiques”, expliquent les chercheurs dans leur communiqué. “Mais plutôt que d’utiliser l’ADN comme blocs de construction, Geneva utilise des petits morceaux de code. Individuellement, les bits de code font très peu de choses, mais lorsqu’ils sont composés en instructions, ils peuvent exécuter des stratégies d’évasion sophistiquées pour briser, organiser ou envoyer des paquets de données.”

L’intelligence artificielle fait évoluer son “code génétique” par tentatives successives. A chaque itération, l’IA garde les meilleures instructions pour se délester du reste. “Geneva mute et croise ses stratégies en supprimant au hasard des instructions, en ajoutant des nouvelles ou en combinant celles qui ont réussi, puis en testant à nouveau la stratégie”, précise les informaticiens. “Grâce à ce processus évolutif, Geneva est en mesure d’identifier très rapidement les multiples stratégies d’évasion.”

Légende Une : “The Uncensored Library” a été créée par Reporters sans frontières pour contourner la censure. Copyright : Reporters sans frontières